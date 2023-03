Dove andare al mare a marzo in Italia? Facili a dirsi, vicino a uno dei golfi più belli del Mondo

Nel weekend sono previsti rialzi di temperatura un po’ ovunque. In alcune zone d’Italia la colonnina di mercurio potrebbe superare abbondantemente i 20 gradi. Insomma, la primavera si avvicina e quest’inverno, in cui il freddo non si è quasi mai avvertito seriamente, sta per abbandonarci. Qualcuno comincia già a pensare al mare, anche se l’estate è molto distante. Ci sono, però, dei luoghi ottimi da visitare anche a marzo. Scopriamone uno in particolare.

Ogni anno, puntualmente durante l’inverno, esce una di quelle frasi che non passa mai di moda. Ha come protagonista il mare, che, per molti, non è solo un luogo da vivere durante l’estate. “Ha il suo fascino e il suo perché anche d’inverno”, per poi partire sulle note della splendida canzone di Loredana Berté, un evergreen che quest’anno festeggia i 30 anni.

Allora, mentre possiamo ascoltarla in sottofondo, perché non immaginarsi in una città che si affaccia su uno dei golfi più belli del Mondo. A pochi passi da uno dei luoghi più suggestivi d’Italia. Un comune che non raggiunge i 100 mila abitanti, che ha la caratteristica principale nel nome, che associa un sostantivo a un articolo. Una controversia storica che si è conclusa nel 1930, addirittura grazie a un regio decreto. Stiamo parlando di La Spezia.

Dove andare al mare a marzo in Italia? La risposta è La Spezia

Sorge a pochi chilometri dalla Toscana, davanti a un mare splendido e con alle spalle la catena degli Appennini. La Spezia si affaccia sul famoso Golfo dei Poeti, a pochi passi dalle Cinque Terre, uno dei luoghi più incantevoli del nostro paese. Uno dei più importanti porti mercantili del Mediterraneo sin dall’antichità. L’arsenale principe della Marina Militare, grazie alla conformazione difensiva del golfo su cui si appoggia.

La visita di La Spezia, o di Spezia come direbbero gli abitanti del luogo, si potrebbe iniziare proprio dal Museo Navale. Secoli di storia con il legame indissolubile tra la città e il mare. Con modellini di vascelli, galeoni e altre imbarcazioni insieme a tutti gli armamenti bellici utilizzati nei vari periodi storici.

Cosa vedere

Un altro interessante museo si trova nella parte alta della città. Al Castello di San Giorgio, oltre a godere di uno splendido panorama, possiamo trovare delle rare collezioni archeologiche. Con le famose statue delle stele di Lunigiana, sculture antropomorfe risalenti all’Età del Ferro.

Dall’antico al moderno il passo è davvero breve. Basta infatti dirigersi verso il lungomare e percorrere il ponte Thaon de Revel, che compie 10 anni proprio nel 2023. Moderno collegamento di oltre 150 metri in acciaio bianco, tra la città vecchia e il porto turistico di Mirabello. Struttura apribile, consente l’attraversamento pedonale, circondati dal mare e da decine di moderne imbarcazioni.

Il Duomo di La Spezia è anch’esso moderno. Forse troppo per i puristi, amanti delle chiese antiche. A pianta circolare è una costruzione davvero particolare, dedicata a Cristo Re. Il progetto originale è del 1930, ma i lavori vennero conclusi nel 1975, a seguito di numerosi problemi.

Se invece volessimo vedere la chiesa più antica della città, dovremmo recarci in centro e visitare quella di Santa Maria Assunta. Datata 1270, ha però subito notevoli trasformazioni nel corso degli anni, fino alla quasi totale distruzione a causa della Seconda Guerra Mondiale.

Nel centro storico, dominano i palazzi colorati in stile liberty. Spicca poi quello del Teatro Civico, in stile neoclassico, uno dei simboli della città per gli spezzini. Questo per via della sua peculiarità. Ovvero una cupola apribile decorata con costellazioni zodiacali. D’estate, essa si apre, permettendo di assistere agli spettacoli sotto le stelle.

Dove andare al mare a marzo in Italia? Le Cinque Terre sono sempre una soluzione ideale, magari fermandosi ad ammirare le bellezze di La Spezia.