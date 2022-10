Dove andare a mezz’ora da Milano in Lombardia per rilassarsi nel weekend

Quando accendiamo il televisore, per guardare un telegiornale, c’è da farsi venire la depressione. Per non parlare della casella delle lettere, con le bollette di luce e gas aumentate che tolgono il sonno a tanti italiani. E se cerchiamo consolazione nel cibo, ormai è quasi impossibile fare una spesa economica settimanale con 50 euro.

Insomma, che in Italia, e non solo, si stia vivendo un momento di grande crisi è cosa, purtroppo, ben nota. Il che fa venir voglia di scappare via, come se farlo potesse risolvere la situazione.

Sono tante le idee per una gita fuori porta vicino a Milano

Chiaramente, non tutti possono prendere armi e bagagli per andare a vivere all’estero. Ci si deve accontentare di qualche toccata e fuga, magari vicino a casa, così da non spendere troppo in benzina. A volte, basta cambiare aria anche solo per poche ore per dimenticarsi della realtà negativa quotidiana.

Scegliere dove andare a mezz’ora da Milano in Lombardia per rilassarsi non è un problema, considerando le tante alternative che una regione come la Lombardia ci offre. Ad esempio, una gita fuori porta che potremmo fare, restando vicini a Milano, è a San Colombano al Lambro.

Qui nacque anche Don Carlo Gnocchi

Ad esempio, potremo visitare il castello di San Colombano. Che ha una storia particolare, visto che il primo castello venne distrutto dal Barbarossa. Che, però, nel 1164 decise di riedificarlo. Ora è il centro sociale e culturale del borgo. San Colombano offre molto di più, ovviamente, come la casa natale del Beato Don Carlo Gnocchi.

Per non parlare della cucina del posto, che offre il meglio della tradizione culinaria piacentina, lodigiana e pavese. Potremo magari gustare piatti con qualcuna delle erbe spontanee della collina, che è una delle poche che si trovano in Pianura Padana. Magari, accompagnati da un bicchiere di San Colombano, unico vino DOC prodotto nella provincia di Milano. Senza dimenticare che c’è un luogo segreto in Lombardia che sembra la Catalogna.

Dove andare a mezz’ora da Milano in Lombardia per rilassarsi nel fine settimana

Un’altra gita che potremmo fare, a pochi minuti da Milano, è quella al Castello di Chignolo Po. Esso viene definito la Versailles della Lombardia, e non a caso. Una elegante dimora storica che si trova adagiata nelle campagne pavesi che ha ospitato, nella sua lunga storia, imperatori, papi e non solo.

Da esso si staglia la più antica torre centrale, che venne fatta costruire da Liutprando, Re dei Longobardi. Una location perfetta, ad esempio, per sposarsi, tra splendidi giardini e saloni perfetti per il ricevimento. E siamo nel Pavese, dove si mangia e beve molto bene.

Lettura consigliata

Ecco itinerari e gite per un fine settimana diverso in luoghi quasi paradisiaci per rilassarsi, trovare rifugio dal tran tran quotidiano e non perdere tempo