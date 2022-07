Fra i tanti Paesi del Mondo ce ne sono pochi che affascinano gli italiani come il Giappone. Sarà forse per la sua cultura così spirituale e distante dalla nostra, ma anche i suoi paesaggi non lasciano certo indifferenti. Molti, però, potrebbero sentirsi intimiditi nell’organizzare e nell’intraprendere un viaggio in un Paese così distante, sia in termini culturali che fisici. In realtà, però, oggi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti necessari per visitare il Giappone in tutta tranquillità e spendendo il meno possibile.

Perché visitare questo splendido Paese

Le ragioni che spingono migliaia e migliaia di viaggiatori a visitare il Giappone ogni anno sono tante. Tanto per cominciare, la sola capitale, Tokyo, offre un gran numero di attrazioni. I vari quartieri, infatti, presentano scenari e ambienti culturali a volte molto diversi fra loro.

Fra i più famosi c’è il quartiere a luci rosse. In tutto il Paese, poi, potremmo fare un vero e proprio pellegrinaggio di templi buddisti e santuari scintoisti oppure un itinerario gastronomico. La cucina di questo Paese, infatti, è conosciuta in tutto il Mondo e qui potremo gustarla nella sua forma originale. Senza contare che ogni regione del Giappone è famosa per piatti diversi, che vanno ben aldilà del sushi.

Altre città molto visitate sono Osaka, Kyoto, Kobe e Kamakura, ma avremo ampia scelta anche se vogliamo immergerci nella natura, grazie ai numerosi parchi nazionali.

Come visitare uno dei Paesi più affascinanti per gli italiani spendendo poco e quando prenotare il viaggio

Per visitare tutte queste meraviglie dovremmo innanzitutto scegliere se affidarci a un’agenzia o organizzare il viaggio da soli. Nel primo caso spenderemmo una media tra i 1.000 e i 3.000 euro per una decina di giorni. Dopotutto, considerato che non è un viaggio che rifaremo molto spesso, la cosa migliore è programmare una vacanza il più lunga possibile.

Se invece decidiamo di organizzare noi il viaggio, innanzitutto dovremmo scegliere il periodo ideale e cioè all’inizio della primavera o alla fine dell’autunno. Quest’ultimo probabilmente ci consentirà di risparmiare qualche soldo, dato che la primavera è molto gettonata dai turisti per via delle fioriture dei ciliegi.

A questo punto prenotiamo il volo, tenendoci flessibili con le date così da risparmiare. Dopodiché, prenotiamo l’alloggio nelle varie destinazioni che intendiamo visitare, tenendo a mente opzioni più economiche come Couchsurfing o Airbnb.

Infine, se intendiamo spostarci da una città all’altra, potrebbe essere una buona idea prenotare un biglietto unico per il treno ad alta velocità per la durata del nostro viaggio. Questo potrebbe essere piuttosto costoso, ma ci consente di visitare una grande porzione del Paese.

A questo punto non ci resta che fare un’assicurazione di viaggio, se lo riteniamo necessario, e cambiare i soldi, dal momento che la valuta utilizzata in Giappone è lo Yen.

Ecco quindi spiegato come visitare uno dei Paesi più belli al Mondo nel periodo migliore e senza troppi pensieri. Se siamo alla ricerca di altre esperienze che ricorderemo tutta la vita ,però, forse non dovremmo pensare solo alla destinazione, ma anche al modo di viaggiare.

