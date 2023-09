Dopo un ribasso di oltre il 20% le quotazioni di Esprinet recuperano. È il momento di fare soldi con queste azioni?

I conti relativi al primo semestre del 2023 sono stati una vera e propria mazzata che al termine della seduta del 12 settembre aveva portato a un crollo delle quotazioni come non si vedeva da oltre 15 anni. Tuttavia dopo un ribasso di oltre il 20% le quotazioni di Esprinet hanno recuperato, seppure in minima parte, le perdite del giorno precedente. Siamo, quindi, arrivati al punto di un’inversione rialzista e di ritornare a fare soldi con queste azioni?

I conti del primo semestre 2023 in estrema sintesi

In questo periodo le vendite di Esprinet sono scese del 13% passando dai 2,2 miliardi di euro della prima metà del 2022 a 1,9 miliardi di euro. L’utile netto, poi, è sceso di due terzi da 18 a 6 milioni di euro. A preoccupare, però, è anche la redditività. Al momento, infatti, l’utile rappresenta solo lo 0,3% del fatturato. L’Ebitda è calato di un terzo da 38 a 25 milioni di euro e il CdA ha dovuto rivedere la sua stima per il 2023 abbassandola a 70 – 80 milioni di euro.

Le indicazioni degli analisti sul titolo Esprinet

Nonostante le revisioni degli analisti seguite ai dati del primo semestre, la raccomandazione media rimane sempre Compra adesso. C’è, quindi, ottimismo sul titolo anche se il target di prezzo a un anno è stato rivisto al ribasso. In media, quindi, la sottovalutazione di Esprinet e di oltre il 46%. Inoltre, anche nello scenario più pessimistico la sottovalutazione rimane superiore al 30%.

Dopo un ribasso di oltre il 20% le quotazioni di Esprinet recuperano: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Esprinet (MIL:PRT) ha chiuso la seduta del 13 settembre a quota 4,306 €, in rialzo del 5,80% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista, ma le quotazioni hanno raggiunto il punto di inversione dove è massima la probabilità che si possa concretizzare un’inversione rialzista. In questo caso lo scenario più probabile potrebbe essere quello mostrato in figura dalla linea tratteggiata. Un’indicazione in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura giornaliera superiore a 4,374 €.

Letture consigliate

Metà stipendio e metà pensione a 64 anni, ecco una nuova strada per la riforma delle pensioni senza tagli e penalizzazioni