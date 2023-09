Chi è e quanti soldi guadagna la giornalista Myrta Merlino, nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque: ecco i dettagli

Grandi rivoluzioni in casa Mediaset. Dopo la morte di Silvio Berlusconi e la divisione del suo patrimonio, molte cose stanno cambiando in azienda. Dal 4 settembre tutti i riflettori sono puntati su Myrta Merlino che ha preso il posto di Barbara D’Urso nella conduzione di Pomeriggio Cinque.

Ecco quanto guadagnerebbe la nuova conduttrice al mese.

Negli ultimi mesi c’è stata una vera e propria rivoluzione all’interno del gruppo Mediaset. Le nuove regole volute da Pier Silvio Berlusconi mirano a ristrutturare il colosso televisivo italiano, con l’obiettivo di aumentare lo share.

Questo cambiamento non ha riguardato i palinsesti, che sono rimasti simili allo scorso anno, ma i suoi dipendenti. Dopo aver fatto fuori Ilary Blasi e Belén Rodríguez, per molti è stato sconvolgente sapere che anche il contratto di Barbara D’Urso, non è stato rinnovato. Dopo ben 15 anni, la conduttrice napoletana lascia il timone di Pomeriggio Cinque. Un programma che va in onda dal lunedì al venerdì e che si occupa di attualità, politica e costume. La ex conduttrice di Pomeriggio 5, dopo l’addio a Mediaset, ha deciso di iniziare una nuova avventura, trasferendosi a Londra.

Chi è e quanti soldi guadagna la giornalista Myrta Merlino, nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque

Myrta Merlino è la persona che dal 4 settembre ha preso il posto di Barbara D’Urso.

Giornalista, conduttrice televisiva, scrittrice, Myrta è molto amata sia dal pubblico e che dai vertici Mediaset. Seguitissima anche su Instagram, con quasi 1 milione di follower.

Mamma di 3 figli, la Merlino è attualmente legata sentimentalmente all’ex calciatore Marco Tardelli e vive in una bellissima casa nel centro di Roma.

Nel 2009 approda a La7 come conduttrice di Effetto Domino, ma il suo programma più noto è L’aria che tira, un talk show in onda la mattina, dal lunedì al venerdì.

Ma torniamo a Pomeriggio Cinque. È ancora troppo presto per tirare le somme, ma pare la nuova conduzione stia riscuotendo un discreto successo.

Lo stipendio alle reti Fininvest

Nonostante la sua popolarità, molti ancora si chiedono chi è e quanti soldi guadagna la giornalista Myrta Merlino per la conduzione del programma. Non sono state divulgate le cifre ufficiali ma possiamo provare a fare una stima in base al cachet che, secondo i rumors, percepiva la D’Urso.

Pare che la ex conduttrice guadagnasse la cifra di 8.000 euro a puntata. Questo significa che in un mese, forse portava a casa 160.000 euro.

Anche se la somma non è mai stata resa nota dai vertici Mediaset, probabilmente lo stipendio di Myrta Merlino potrebbe aggirarsi intorno alla stessa cifra.