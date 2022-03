Per la quarta volta nella sua storia borsistica il titolo Moncler ha visto un ribasso del 40% calcolato rispetto al massimo dell’anno precedente. Quello che è successo nei casi precedenti è che, in meno di un anno, le quotazioni hanno recuperato quanto perso in precedenza.

Quindi, dopo un ribasso come non se ne vedevano da 2 anni il titolo Moncler potrebbe partire al rialzo. Ci dovrebbero essere tutti i presupposti visto che anche lo Swing Indicator e il BottomHunter hanno dato un segnale di acquisto.

Allo stato attuale la proiezione in corso è rialzista, ma per spiccare definitivamente il volte dovrebbe portare le quotazioni sopra area 52 euro in chiusura di settimana. In questo caso diventerebbe molto probabile il raggiungimento dell’obiettivo più probabile in area 60 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, qualora il rialzo dovesse continuare, le quotazione avrebbero come obiettivo più probabile area79 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del rialzo, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 98 euro (III obiettivo di prezzo).

Questo scenario potrebbe venire meno nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 48 euro. In questo caso, infatti, le quotazioni potrebbero accelerare verso la massima estensione del ribasso in area 36,48 euro.

La valutazione del titolo Moncler

Qualunque sia il multiplo di mercato utilizzato per analizzare classicamente i dati di bilancio, il titolo risulta essere sopravvalutato.

D’altra parte, però, Moncler presenta tutta una serie di punti di forza che lo rendono quasi una scelta di investimento obbligata sia per chi punta al settore moda che per chi punta al mercato italiano in generale.

Le aspettative di progresso della crescita sono piuttosto promettenti. Infatti, le vendite dovrebbero aumentare notevolmente nei prossimi anni. La crescita degli utili media attesa per i prossimi tre anni è superiore al 10%, ma inferiore a quella dei suoi competitors che, però, partono da una situazione molto meno favorevole. Il rapporto EBITDA/Vendite della società è relativamente alto e si traduce in margini elevati prima degli ammortamenti e delle imposte. Inoltre l’attività del gruppo appare molto redditizia grazie ai suoi margini netti superiori.

Un altro aspetto molto importante di Moncler è legato alla sua situazione finanziaria sana. Ad esempio, l’indice di liquidità è pari a 1,35 e il rapporto debito/capitale è parti a 0,42, tra i più bassi del settore di riferimento.

Secondo quanto riportato su riviste specializzate, gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 22% circa.

Dopo un ribasso come non se ne vedevano da 2 anni il titolo Moncler potrebbe partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 30 marzo in ribasso dello 0,84% rispetto alla seduta precedente a quota 52,10 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

Dopo il ritracciamento odierno dei mercati da domani in apertura si dovrebbe ripartire al rialzo. Cosa invece dovrebbe preoccupare?