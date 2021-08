Dai minimi di marzo il titolo è partito per un interessante movimento che lo ha portato ad aggiornare i massimi storici. Tuttavia, dopo un rialzo del 40% le azioni NEXI potrebbero andare incontro a un profondo ritracciamento. Questo è lo scenario che si sta delineando sul titolo e che potrebbe essere smentito solo da un clamoroso recupero durante le ultime sedute della settimana in corso.

Prima di addentrarci in discussioni tecniche facciamo un rapido riassunto dei punti di forza e di debolezza del titolo NEXI.

Punti di forza

Le prospettive sugli utili dell’azienda per i prossimi esercizi sono molto interessanti.

Il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse.

I margini generati dalla società sono tra i più elevati della Borsa valori. L’attività dell’azienda è particolarmente redditizia.

Punti di debolezza

La società ha una situazione finanziaria non proprio esaltante con un elevato indebitamento netto e un EBITDA relativamente basso.

Con un rapporto prezzo/utili previsto di 46.02 e 35.9 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il prossimo esercizio, l’azienda opera con multipli di utili molto elevati.

Sulla base delle quotazioni attuali, la società ha un livello di valutazione particolarmente elevato in termini di “enterprise value”.

Il livello di valorizzazione dell’azienda è particolarmente elevato se si considerano i flussi di cassa.

Il gruppo ridistribuisce pochi dividendi o nessun dividendo, pertanto non fa parte delle società di utili.

L’opinione generale del consensus degli analisti è fortemente peggiorata negli ultimi quattro mesi.

I prezzi obiettivo degli analisti del consensus differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone giudizi divergenti e/o una difficoltà nel valutare l’azienda.

Dopo un rialzo del 40% le azioni NEXI potrebbero andare incontro a un profondo ritracciamento: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni NEXI (MIL:NEX) hanno chiuso la seduta del 4 agosto a quota 17,69 euro in ribasso dello 0,28% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

Time frame settimanale

Dopo aver segnato nuovi massimi storici e toccato il II obiettivo di prezzo della proiezione rialzista in corso, le azioni NEXI sono in una fase ribassista che punta al I obiettivo di prezzo in area 16,68 euro. La tenuta di questo livello potrebbe favorire una ripresa del rialzo. In caso contrario si continuerebbe a scendere verso gli obiettivi indicati in figura dalle linee tratteggiate rosse.

Si potrebbe ripartire al rialzo nel caso in cui dovessimo assistere a una chiusura settimanale superiore a 19,02 euro. In questo caso le quotazioni si muoverebbero verso il III obiettivo di prezzo in area 21,3 euro.

Approfondimento

Piazza Affari fatica ma gli operatori comprano a mani basse quest’azione da record