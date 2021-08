La Borsa di Milano in questo momento non è nel complesso un mercato attraente per gli investitori professionali. Significa che gli acquisti sul nostro mercato non sono diffusi, ma selezionati. I grandi investitori puntano su pochi titoli che ritengono interessanti e li accumulano nei loro portafogli con l’obiettivo di mantenere queste azioni a lungo.

Un piccolo risparmiatore che investisse sul mercato dovrebbe adottare la stessa strategia e imitare i grandi fondi, puntando sugli stessi titoli. Ecco che diventa necessario capire quali azioni sono le più comprate. Da qualche tempo Piazza Affari fatica ma gli operatori comprano a mani basse quest’azione da record, Stellantis. Il titolo da molto tempo gode dell’attenzione degli investitori professionali e il suo prezzo è vicinissimo al massimo storico. Da due sedute Stellantis è tra le migliori del paniere del Ftse Mib, con rialzi di rilievo.

La Borsa di Milano ieri ha chiuso la giornata con un piccolo apprezzamento. Il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,5% e i prezzi hanno finito sotto a 25.490 punti. Come abbiamo scritto in un precedente articolo, con Wall Street da record Piazza Affari può risalire e mettere il turbo. La condizione necessaria è che riesca a superare i 26.000 punti. Per raggiungere quest’obiettivo entro la settimana, ieri il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) avrebbe dovuto chiudere sopra i 25.600 punti.

Se Piazza Affari prima illude e poi delude, invece Stellantis regala gioie a ripetizione ai suoi azionisti. Ieri l’azione ha chiuso a 17,45 euro, a ridosso del massimo storico. Il titolo è in rialzo da aprile del 2020. A fine marzo dello scorso anno toccò un minimo a 4,4 euro e da allora i prezzi hanno guadagnato quasi il 300%. Un rialzo da titolo tecnologico.

Il superamento dei 17,6 euro, spingerà i prezzi verso i 18 euro e successivamente a 20 euro. Ma attenzione ai ribassi. Il 3 agosto il titolo ha lasciato aperto un gap rialzista che potrebbe venire chiuso nelle prossime sedute. Quindi attenzione a discese sotto i 17 euro che riporteranno i prezzi a 16,5 euro.

