Dopo un rialzo del 150% le azioni Clabo sono pronte per un altro scatto del 100%. È questa la interessante conclusione cui il nostro Ufficio Studi è giunto andando ad analizzare i grafici di questo titolo azionario che nell’ultimo anno ha stupito gli investitori con la sua stratosferica performance.

Dal punto di vista della valutazione basata sui fondamentali non ci sono grosse aiuti. Non ci sono, infatti, ne’ abbastanza dati per calcolare i multipli di mercato ne’ analisti che coprono il titolo.

Prima di procedere nell’analisi di questo titolo facciamo notare come la capitalizzazione del titolo sia inferiore ai 15 milioni di euro. Inoltre gli scambi medi degli ultimi tre mesi sono stati di 100.000 euro. Si comprende, quindi, come un investimento su questo titolo sia molto rischioso se si tiene conto del rischio volatilità, Visto il basso controvalore scambiato giornalmente, infatti, con piccole somme è possibile determinare forti escursioni delle quotazioni. Si consiglia, quindi, molta prudenza e, soprattutto, di non investire grosse somme su questo titolo azionario.

Dopo un rialzo del 150% le azioni Clabo sono pronte per un altro scatto del 100%: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Clabo (MIL:CLA) ha chiuso la seduta del 21 aprile a quota 1,66 euro in ribasso dell’3,49% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione è rialzista sia sul time frame settimanale che su quello mensile. C’è, però, una piccola differenza che bisogna tenere in considerazione per non commettere errori di valutazione.

Se sul mensile il mese di aprile dovesse chiudere sopra la resistenza in area 1,64 euro (I obiettivo di prezzo) si avrebbe un forte segnale rialzista. Tuttavia sul settimanale il livello chiave passa un po’ più in alto in area 1,72 euro. Questo livello rappresenta il primo ostacolo lungo un percorso rialzista che potrebbe portare le quotazioni in area 3,17 euro per un potenziale rialzo del 100%.

Vista l’incertezza, si consiglia di attendere la chiusura mensile, che coincide anche con quella settimanale, per prendere posizione sul titolo.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

Approfondimento

