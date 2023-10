Giornata sugli scudi per FinecoBank che dopo un -30% da inizio anno potrebbero essere sul punto di invertire al rialzo. Eppure la giornata non sembrava essere partita col piede giusto. Come vedremo, infatti, molti analisti hanno abbassato il giudizio e anche il prezzo obiettivo. Nonostante tutto le azioni hanno chiuso al rialzo.

Le raccomandazioni degli analisti

La giornata di martedì ha visto alcune case di affari emettere una raccomandazione sul titolo FinecoBank.

Ad esempio, Equita ha abbassato a 16,5 € per azione (-7%) il prezzo obiettivo, confermando la raccomandazione sul titolo a “Buy” in vista della pubblicazione dei risultati per il terzo trimestre 2023, attesa per il prossimo 7 novembre.

Anche gli analisti di Deutsche Bank hanno abbassato la raccomandazione a Hold da Buy sul titolo FinecoBank con il target price che è stato portato a 13,9 € per azione dai precedenti 16,1 €.

Solo qualche giorno fa, poi, gli analisti di Berenberg avevano ridotto a 15,75 € per azione (dai precedenti 17 €) il prezzo obiettivo su FinecoBank confermando la raccomandazione “Buy” sul titolo.

In generale, quindi, c’è stato un peggioramento della view sul titolo che, però, non ha influito sull’andamento delle quotazioni.

Dopo un -30% da inizio anno le azioni FinecoBank sono pronte per la riscossa? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo FinecoBank (MIL:FBK) ha chiuso la seduta del 17 ottobre a quota 11,03 €, in rialzo dell’1,73% rispetto alla seduta del giorno precedente.

La tendenza in corso è ribassista, anche se da alcune sedute le quotazioni sembrano avere trovato un punto di equilibrio intorno a 10,848 €. A questo punto solo la rottura di uno dei due livelli intorno a questo punto di equilibrio potrebbe dare una svolta alle quotazioni.

In particolare, al rialzo il livello da monitorare passa per area 11,312 €. Al ribasso, invece, una chiusura giornaliera inferiore a 10,095 € potrebbe favorire un’accelerazione al ribasso secondo lo scenario indicato in figura.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Usi la carta prepagata? Attenzione, con queste operazioni scattano i controlli della Guardia di Finanza