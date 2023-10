3 consigli per pulire e conservare le borse di pelle come appena comprate senza spese extra

3 consigli per pulire e conservare le borse di pelle-Foto da imagoeconomica

Hai paura di rovinare la tua borsa di pelle preferita? Ecco 3 rimedi casalinghi per mantenerla sempre lucida e pulita.

Quando cambia la stagione, non cambiano solo i tipi di indumenti che hai nel guardaroba ma anche gli accessori di riferimento.

E anche se non ami gioielli o fronzoli vari, ci sono almeno due accessori imprescindibili per il look di tutti i giorni: scarpe e borsa.

Ormai entrati ufficialmente nella stagione autunnale e soprattutto in previsione delle prime piogge, è tempo di abbandonare sandali, sneakers e borse di tela.

Come ogni anno, il must dei prossimi mesi saranno borse e scarpe in pelle o camoscio, materiali che ben si addicono alla stagione.

A questo punto, pare inevitabile considerare che proprio in ragione del materiale pregiato, questi accessori hanno un prezzo spesso maggiore rispetto ai corrispettivi estivi.

È dunque importante mantenerli al meglio così da farli durare il più a lungo possibile ed evitare altri costi di quel tipo nel breve periodo.

Di seguito, trovi pertanto 3 consigli per pulire e conservare le borse di pelle con i prodotti giusti ma senza incorrere in spese eccessive.

Le 3 regole di base

Essendo la pelle un materiale molto fragile, che facilmente si scrosta o si graffia, è necessario fare affidamento su prodotti altrettanto delicati.

In commercio esistono specifici prodotti utili per la pulizia di borse e affini, facilmente reperibili a prezzi modici anche su piattaforme tipo Amazon.

Ma nulla vieta di fare un tentativo con i classici rimedi casalinghi: vediamo quali sono.

3 consigli per pulire e conservare le borse di pelle e mantenerle come nuove

Innanzitutto, ricorda di non eliminare mai l’etichetta della tua borsa una volta acquistata perché fornisce informazioni utili sulla sua manutenzione.

Detto questo, per la pulizia dell’esterno borsa è comunque buona norma utilizzare un prodotto delicato, anche il latte detergente che normalmente usi per il viso.

Prima strofina sulla borsa un panno morbido quindi prosegui con una piccola noce di latte detergente diluita su un batuffolo di cotone.

Lo stesso detergente, sempre in modiche quantità e mescolato ad acqua tiepida, è consigliato anche per pulire la tela interna della borsa.

Lava subito tutta la zona interessata così da farla poi asciugare omogeneamente, evitando che rimangano aloni di bagnato.

Infine, poni l’attenzione su un dettaglio che di solito si tende a trascurare, ovvero la chiusura in metallo che tende di fatto a perdere lucentezza.

Strofinala delicatamente con un panno in microfibra leggermente imbevuto con una miscela di acqua e sapone, facendo attenzione a non sconfinare sulla pelle.