Ecco come curare le piante grasse a marzo e tutte le cose da fare per averle rigogliose e fiorite tutto l’anno

Marzo è molto probabilmente il mese più importante dell’anno per chi ha il pollice verde. Il cambio di stagione ci permette di pensare a nuove colture e coltivazioni. E, allo stesso tempo, ci impone di cambiare il modo in cui curiamo le piante invernali e quelle perenni. Una domanda che molti si fanno è come trattare le piante grasse, che abbiamo in casa, con l’inizio della primavera. Oggi scopriremo proprio questo e i metodi più ingegnosi per averle fiorenti e sane a lungo. Quindi, ecco come curare le piante grasse a marzo, come annaffiarle e come travasarle. Basta un minimo di attenzione e avremo un angolo verde, che farà invidia ai vicini.

Marzo è il mese ideale per i rinvasi e per rinnovare il terreno alle piante grasse

Proprio in questi giorni, la maggior parte delle piante grasse esce dal letargo invernale e inizia a risvegliarsi. Per far sì che le piante tornino a produrre senza problemi dovremmo in primo luogo togliere le parti morte e pulire il vaso. Oppure usarne uno completamente nuovo.

La seconda operazione sarà quella di smuovere o addirittura di cambiare il terreno della pianta. Un accorgimento che permetterà alla nostra preziosa piantina di crescere sana e robusta.

L’importanza della luce e dell’annaffiatura

Normalmente teniamo le piante grasse in casa durante l’inverno. O al massimo nell’angolo più riparato del giardino. A marzo dovremmo iniziare a cambiare posizione ai vasi. Pochi lo sanno ma le succulente amano moltissimo il sole e vanno piazzate nella zona più soleggiata della casa o del giardino. Attenzione, però, a non esagerare. Se viviamo in un luogo molto caldo, dobbiamo procedere per gradi per evitare che la pianta si bruci a causa degli sbalzi di temperatura.

In questi giorni, dobbiamo ripartire anche con l’annaffiatura. Ci aiuterà a stimolare la velocità della fioritura. Anche in questo caso, non dobbiamo esagerare e farci prendere la mano. Creare dei ristagni d’acqua e umidità eccessiva significa morte certa per la pianta.

Ecco come curare le piante grasse a marzo e tutte le cose da fare per averle rigogliose e fiorite tutto l’anno

Marzo è fondamentale anche per un altro aspetto. In questi giorni le piante grasse “tornano” a vivere e hanno bisogno di nutrimento. Quindi, a partire da qui fino all’inizio dell’estate, dovremmo usare un fertilizzante specifico per piante grasse. Possiamo trovarlo tranquillamente dai fiorai e dai vivaisti e normalmente è a base di fosforo e potassio.

Una volta ripartita la fioritura, interromperemo la fertilizzazione e procederemo soltanto con annaffiatura e messa al riparo dal caldo eccessivo. Se abbiamo completato con attenzione queste operazioni, le nostre piante resisteranno senza problemi fino al prossimo inverno.

