Dopo mesi le azioni Cleanbnb sono ancora alle prese con un’area di resistenza ormai storica. Cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane?

Per alcuni titoli ci sono delle aree di prezzo che diventano un incubo. Le quotazioni, infatti, continuano a lottare senza riuscire ad avere la meglio. Un caso abbastanza emblematico è quello di questo titolo azionario. Infatti, dopo mesi le azioni Cleanbnb sono ancora alle prese con un’area di resistenza ormai storica la soluzione sembra ancora molto lontana.

Tuttavia, anche la settimana appena conclusasi che ha visto Cleanbnb guadagnare circa il 30% collocandosi nella classifica dei migliori solo alle spalle di Prismi, AlgoWatt e TLSG, non è riuscita dipanare questa ingarbugliatissima matassa. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono fermate proprio sotto il livello di resistenza in area 1,3 euro che frena la continuazione del rialzo.

La chiusura della settimana in corso, quindi, potrebbe essere molto importante. La rottura del livello indicato potrebbe dare una forte spinta rialzista il cui obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 1,60 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in aera 1,905 euro (III obiettivo di prezzo).

In caso contrario le quotazioni di Cleanbnb potrebbero accelerare al ribasso verso area 0,85 euro.

La valutazione del titolo Cleanbnb

Qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono buone indicazioni. La prospettiva cambia completamente se si guarda ai prossimi 3 anni e, in particolare, alla crescita prevista per gli utili aziendali. Secondo quanto riportato su riviste internazionali, le stime più recenti indicano che gli utili di Cleanbnb cresceranno a un ritmo medio annuo del 101,6% per i prossimi tre anni.

Inoltre, con un ratio “enterprise value to sales” di circa 1.13 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata. A questo si aggiunga che la situazione finanziaria della società appare eccellente. Questa caratteristica gli conferisce una notevole capacità di investimento.

Non deve, quindi, sorprendere che gli analisti abbiano un consenso comprare con una sottovalutazione di circa il 66%.

Le azioni Cleanbnb (MIL:CBB) hanno chiuso la seduta del 20 maggio in rialzo del 7,11% rispetto alla seduta precedente, a quota 1,28 euro.

