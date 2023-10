Cercasi disperatamente Elfi, schiaccianoci, Babbi Natale, addetti alla sicurezza e alla ristorazione per il Natale a Milano e a Roma

Trovare lavoro nel periodo natalizio è sicuramente più facile anche per molti giovani. I cosiddetti confezionatori di regali sono richiestissimi ma anche il settore eventi offre notevoli opportunità di occupazione e guadagno. Vediamo dove potersi rivolgere.

A Milano ci saranno ben due eventi di grande risonanza per il Natale meneghino: “il Villaggio delle Meraviglie” e “la Magia del Natale”. A Roma si attende il debutto di Magic Christmas e le figure ricercate sono davvero tante. Per tutti coloro che amano il periodo natalizio o comunque non sono degli Scrooge o dei Grinch, ecco le figure ricercate e a chi rivolgersi per le selezioni.

Cercasi disperatamente elfi, Schiaccianoci, Babbi Natale, addetti alla sicurezza per il Natale 2023

Il Villaggio delle Meraviglie è un evento organizzato da Energy for Events srl, la società di spettacoli di Ambra Orfei. Si tratta di un vero e proprio villaggio del Natale nel cuore di Milano, con un fitto calendario di animazione per bambini, spettacoli, anche sul ghiaccio. Ci sarà la possibilità di pattinare sulla pista da ghiaccio, di salire su numerose giostre ed incontrare ovviamente Babbo Natale. Ospite d’onore 2023 sarà Geronimo Stilton. L’agenzia sta attualmente visionando i curricula e iniziando i primi colloqui. La Event Manager ci conferma che attualmente stanno cercando:

addetti alla pista del ghiaccio;

guardiani diurni e notturni;

cassieri;

addetti pulizie;

animatori.

Chi fosse interessato può inviare il proprio curriculum a info@villaggiodellemeraviglie.com inserendo nell’oggetto la mansione a cui sarebbero interessati.

Si cerca figuranti

Al Carroponte di Sesto San Giovanni nella prima fascia dell’hinterland milanese, da quest’anno prenderà vita “La Magia del Natale”. 25 mila metri quadri e un milione di luci a LED per ricreare la Lapponia a due passi da Milano. L’ufficio postale, il borgo degli elfi, la fabbrica dei giocattoli ed ovviamente la casa di Babbo Natale, ricreati perfettamente, aspettano grandi e piccini. Al Carroponte ci saranno, inoltre, un’area dedicata alla cioccolateria ed una che ospiterà il Mercatino curato da Viridea.

Gli organizzatori stanno al momento cercando animatori ed animatrici per interpretare gli elfi nell’ambientazione natalizia. Per partecipare alle selezione, i responsabili consigliano di scrivere una mail a: audizioni@murcianoiniziative.com, allegando il proprio curriculum vitae.

Babbo Natale, Schiaccianoci ed Elfi per Magic Christmas a Roma

Al Magicland di Roma debutta quest’anno Magic Christmas, frutto della partnership con gli organizzatori de Il Regno di Babbo Natale di Vetralla. Al parco divertimenti di Valmontone si sta allestendo il grande evento natalizio con un bosco abitato dagli elfi ed un grande castello con ovviamente Babbo Natale che distribuirà un dono ad ogni bimbo. La ricerca di personale attualmente riguarda:

un Babbo Natale, preferibilmente over 50, capelli e lunga barba bianca, un’altezza fra 1,75 e 1,90 cm e una corporatura robusta;

i figuranti che interpreteranno gli Schiaccianoci che dovranno essere alti 1,9 m e avere un fisico atletico ed età fra i 18 ed i 30 anni;

gli elfetti e le elfette che invece dovranno esser under 30, avere un’altezza massima di 1,75 e aver maturato esperienza nella recitazione e nel ballo;

le mascotte: uomini di altezza compresa fra 1,8 e 1,9 m per lo Schiaccianoci e Candy Cane, donne alte meno di 1,6 m per interpretare la stella Lucy e altri 5 figuranti alti circa 1,7 m per le mascotte Lampo, Krampy, Elfo ed Elfa e Rudy.

Si consiglia di inviare la candidatura con allegato curriculum e foto a: https://magicland.it/it/lavora-con-noi. Affrettatevi! Sono aperte le selezioni: cercasi disperatamente elfi, Schiaccianoci, Babbi Natale, addetti alla sicurezza per gli eventi di Natale!