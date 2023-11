Ci eravamo lasciati settimana scorsa con una domanda “Reagire o affondare, questa potrebbe essere l’alternativa di breve per i mercati azionari americani”. Wall Street ha reagito con una performance molto importante. Adesso, dopo la migliore settimana dell’anno dove potrebbero essere diretti i mercati azionari americani? Da questo punto di vista potrebbe essere cruciale la prossima settimana.

Dopo la migliore settimana dell’anno dove potrebbero essere diretti i mercati azionari americani?

Il Dow Jones (DJ30) ha chiuso la seduta del giorno 3 novembre a quota 34.061,32, in rialzo dello 0,66% rispetto alla seduta precedente. La variazione settimana su settimana è stata al rialzo del 5,07%

Time frame giornaliero

Era da luglio che non si vedeva un pattern di cinque sedute consecutive al rialzo. Questa dimostrazione di forza ha portato le quotazioni a invertire al rialzo e a rafforzare lo scenario rialzista indicato in figura. Per un’ulteriore accelerazione rialzista, però, serve ancora un piccolo sforzo. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono fermate sotto la resistenza in area 34.124,75 che già in passato aveva fermato l’ascesa delle quotazioni. Il superamento di questo livello in chiusura di giornata potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione rialzista.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliera inferiori a 33.627,89.

Time frame settimanale

Come dicevamo all’inizio di questo articolo, quella appena conclusasi è stata la migliore settimana dell’anno in termini di performance. Questa dimostrazione di forza ha permesso alle quotazioni di recuperare il livello in area 33.289 precedentemente rotto al ribasso. A questo punto potrebbero esserci tutte le condizioni per una ripresa del rialzo. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare da una chiusura settimanale superiore a 36.149. In questo caso il Dow Jones potrebbe dirigersi verso gli obiettivi indicati in figura e toccare quota 40.000, un livello mai raggiunto in precedenza.

Una nuova chiusura settimanale inferiore a 33.289, invece, potrebbe favorire una ripresa del ribasso.

