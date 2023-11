Tutti i calendari dell’avvento più belli da comprare o regalare tra cioccolatini, prodotti beauty e altre fantastiche sorprese 

Il Natale si avvicina: scopri i calendari dell’avvento più originali e adatti a soddisfare tutti i gusti, non solo in fatto di cibo.

È appena cominciato il mese di novembre, ma soprattutto chi naviga sui social ha già visto un sacco di contenuti a tema natalizio.

In effetti, anche se potrebbe sembrare prematuro, molti stanno già facendo il conto alla rovescia per la festa più amata dell’anno.

Ad esempio, c’è chi ha approfittato delle offerte sui viaggi per prenotare una trasferta verso i mercatini di Natale più belli in Europa.

Altri, invece, stanno già pensando alle decorazioni o a fare la lista dei regali.

Del resto, la magia del Natale si respira già anche nei supermercati, che cominciano a esporre cioccolatini, torroncini e altri dolciumi tipici del periodo natalizio.

E a tal proposito, come dimenticare l’iconico calendario dell’avvento?

Un gadget natalizio tra i più simbolici, che piace a grandi e piccini e aiuta a vivere con ancora più entusiasmo l’attesa del Natale.

Se anche tu sei appassionato del genere, ecco un breve promemoria con tutti i calendari dell’avvento più belli da comprare o regalare.

Non solo cioccolato

Il classico calendario dell’avvento, come è noto, è quello che nasconde in ognuna delle sue finestrelle una dolce sorpresa a base di cioccolato.

Ed ecco quindi tornare puntualissimi come ogni anno il calendario Kinder o quello Lindt, disponibile a 32,99 su Amazon.

Se invece preferisci le caramelle gommose, il calendario Haribo fa proprio al caso tuo: si compra anche online a 24,78 €.

Ma c’è spazio anche per degustazioni più salutari, come quelle del calendario Pukka: uno scrigno con 24 tisane diverse al prezzo di 12,79€.

Tutti i calendari dell’avvento più belli da comprare o regalare: sorprendi chi ami con il pensiero giusto

In ogni caso, non mancano le opzioni per chi cerca qualcosa di diverso dal classico gadget a tema food.

Le appassionate di beauty impazziranno per i calendari firmati L’Oréal o Erbolario che contengono selezioni dei migliori prodotti in formato mini.

Il costo si aggira attorno agli 80 € ma le sorprese sono di alta qualità.

Altrettanto valide alternative, ancora più originali, sono poi il calendario Giunti o quello Yankee Candle, per gli amanti di libri e candele profumate. Prezzi fissati tra i 16 e i 34 euro.

E per finire, si trovano in store oppure sul web anche calendari con soprese legate a personaggi dei cartoni, preziosi o altri tipi di oggettistica.