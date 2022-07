Per gli appassionati di astri e di stelle è in arrivo la data clou dell’estate 2022. Mercoledì 13 luglio, infatti, nell’oscurità della notte brillerà la seconda Superluna dell’anno. Un evento che si ripete a neanche un mese dalla Superluna del 14 giugno, che ha regalato immense gioie agli esperti di astronomia e non.

Vediamo di comprendere di cosa si tratta e quali saranno gli effetti astrali su alcuni dei 12 segni dello zodiaco. Dunque, dopo la luna delle fragole arriva lo spettacolo della superluna e delle stelle cadenti.

In cosa consiste la superluna di luglio?

In realtà con il termine Superluna si fa riferimento al fenomeno del plenilunio al perigeo. Tradotto vuol dire che si assiste al fenomeno della luna piena nel suo momento di maggiore vicinanza dalla Terra. Com’è noto la luna è il nostro unico satellite naturale che orbita a una distanza media di circa 385mila km.

Tuttavia, l’orbita che la luna compie attorno alla Terra non è perfettamente circolare bensì leggermente ellittica. Ne discende che la distanza minima e massima (rispettivamente pari a 356mila km al perigeo e 406mila all’apogeo) varia nel tempo. Ora, mercoledì prossimo il satellite della Terra disterà “appena” 357mila km.

Pertanto la luna apparirà più grande e più luminosa del solito, per la gioia degli astanti. Inoltre gli esperti avvisano che nei prossimi giorni avremo anche le prime piogge di stelle cadenti, il cui apice è atteso negli ultimi giorni di luglio.

Dopo la luna delle fragole arriva lo spettacolo della superluna e delle stelle cadenti che porteranno amore e fortuna a 3 segni zodiacali

Per gli astrologi, invece, l’evento più significativo dei prossimi giorni sarà il passaggio di Venere dalla casa dei Gemelli in quello del Cancro (il 19). La sua presenza in un segno zodiacale la si ha in genere una volta l’anno, e il suo passaggio non è ma privo di conseguenze. Quest’anno i più fortunati saranno soprattutto i single, per i quali potrebbe arrivare la svolta in amore attesa da tempo.

L’azione di Venere si assocerà principalmente a quella di Mercurio, pianeta dell’arguzia e dell’ingegno, ma anche dei piccoli colpi di fortuna. Potrebbe trattarsi di una disputa legale chiusa a proprio favore o dell’incasso di un credito incagliato da tempo. Oppure un esito positivo a un colloquio di lavoro o una piccola vincita al gioco (a volte bastano solo 2 euro per vincere anche tanti soldi).

I 3 segni di acqua e i 3 segni di fuoco

L’azione congiunta di Mercurio e Venere sarà determinante e incisiva per i segni di acqua, ossia Cancro, Scorpione e Pesci. Tuttavia, secondo gli esperti di astrologia i veri segni super star dell’estate 2022 non saranno affatto i segni di acqua. Per essi si prospetta solo una breve parentesi di recupero in un’estate comunque orfana di grande svolte significative.

I veri segni sul podio della bella stagione saranno quelli di fuoco, che da giugno a settembre vivranno sospinti da molti pianeti forti, Giove su tutti.

