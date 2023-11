Seduta da dimenticare per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, che mostra un ribasso del 5,87%. Infatti, dopo due anni le azioni SOL registrano un pesante ribasso. Era dal 30 novembre del 2021 che le quotazioni non registravano un ribasso così profondo. Cosa potrebbe accadere adesso?

I punti di forza e di debolezza

Nell’ultimo anno, gli analisti che si occupano del titolo hanno rivisto nettamente al rialzo le previsioni di utili per azione.

Dal punto di vista delle raccomandazioni, sono solo due gli analisti che si occupano del titolo di cui uno ha una visione neutrale e l’altro una raccomandazione Compra adesso. I target di prezzo a un anno pubblicati dagli analisti sono abbastanza simili, in ogni caso anche nello scenario più pessimista le azioni risultano essere sottovalutate. In media, le azioni SOL risultano essere sottovalutate di circa l’11%.

Se, invece, si guarda ai multipli di mercato scopriamo che queste azioni sono molto sopravvalutate sia per il rapporto prezzo su utili che per quello prezzo su fatturato.

Dopo due anni le azioni SOL registrano un pesante ribasso: dove potrebbero essere dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SOL (MIL:SOL) ha chiuso la seduta del 29 novembre a quota 26,45 €, in ribasso del 5,87% rispetto alla chiusura precedente.

Dopo il break rialzista di cui avevamo riportato in un precedente articolo, le quotazioni avevano continuato a salire, ma il forte ribasso registrato il 29 novembre ha di fatto spazzato via settimane di faticato rialzista in un solo colpo.

Adesso la prossima ancora di salvezza passa per il supporto in area 25,75 €. La tenuta di questo livello, come già accaduto in passato, potrebbe favorire la ripartenza delle quotazioni. In caso contrario, il ribasso potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.