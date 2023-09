Il 2023 non è stato un anno particolarmente brillante per le azioni SECO. Le quotazioni, infatti, perdono circa il 20%. Tuttavia, dopo avere fatto perdere tanti soldi per tutto l’anno, le azioni SECO potrebbero essere pronte al riscatto.

Le raccomandazioni degli analisti

Tutti gli analisti che coprono il titolo SECO hanno un ottimo giudizio. Al momento, infatti, c’è convergenza con un rating Compra adesso. Molto interessante è anche il target di prezzo a un anno. In media, infatti, la sottovalutazione di SECO è di circa il 75%, che diventa di poco superiore al 60% nel caso più pessimistico e del 95% circa nel caso più ottimistico.

La valutazione sulla base dei multipli di mercato

Secondo i principali indicatori utilizzati per la valutazione sulla base dei multipli di mercato (prezzo su utili (PE), prezzo su fatturato (PS) ed EV/EBITDA) le quotazioni di SECO sopravvalutate.

Ad esempio, il PE vale circa 50x, un livello di gran lunga superiore a quello spartiacque pari a 10x. Analogamente, il PS è superiore a 1x, il valore del livello spartiacque. Per il rapporto EV/EBITDA, invece, la sopravvalutazione è meno impostante visto che l’indicatore vale circa 15x a fronte di un livello 10x che agisce da spartiacque.

Dopo avere fatto perdere tanti soldi per tutto l’anno, le azioni SECO potrebbero essere pronte al riscatto: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SECO (MIL:IOT) ha chiuso la giornata di contrattazione del 12 settembre a 4,34 €, in rialzo del 3,09% rispetto alla seduta precedente.

Da inizio anno il titolo è in sofferenza e perde circa il 20% collocandosi in questo momento sui minimi annuali. Tuttavia, nei giorni scorsi abbiamo assistito a un tentati di ripresa (linea tratteggiata) che, però, si è scontrato con il primo vero ostacolo lungo il suo percorso, area 4,469 €. Il mancato superamento di questo livello ha favorito un ritracciamento che, però, potrebbe aggrapparsi al supporto in area 4,036 €. Solo sotto questo livello si potrebbe ipotizzare un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura dalla linea continua.

Qualora, invece, la resistenza in area 4,469 dovesse cedere, allora le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo secondo lo scenario mostrato dalla linea tratteggiata.

