Salt Bae e il “gesto del sale”: ecco quanto costa mangiare nei suoi ristoranti e farsi la foto con lui

Il famosissimo “re della carne”, dopo il successo mondiale ottenuto, ha aperto una catena di ristoranti, ma i prezzi non sono per tutte le tasche, anzi. Per una bistecca, il totale potrebbe arrivare anche a 4 cifre.

È ufficiale. Il turco Salt Bae è tra i cuochi più ricchi del Mondo. È bastato quel gesto del sale che tanto l’ha reso famoso sui social per trasformare lo chef-macellaio nella star che tutti conosciamo.

Ma quanto costa realmente mangiare la carne da lui? E soprattutto, li vale davvero quei soldi? I pareri, ad oggi, sono un po’ discordanti, ma andiamo con ordine.

Nusret Gokce – questo il vero nome di Salt Bae – nacque in Turchia nel 1983. Le notizie su di lui sono tante e variegate, ma quel che è sicuro è il fatto che abbia affrontato una gavetta prima di arrivare al successo. Di umile famiglia, Nusret dovette lasciare presto la scuola, per apprendere l’arte della macelleria. Avrebbe fatto anche il lavapiatti, e lavorato a titolo gratuito per imparare il suo mestiere al meglio.

Viaggiò per il Mondo, per poi tornare nella sua Turchia e aprire, ad Istanbul, il suo primo ristorante nel 2010. Da quel giorno, di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia, e oggi sarebbe proprietario di ben 22 locali in tutto il Mondo. Questi aperti, ovviamente, nelle località più esclusive: da Dubai, a Mykonos, passando per New York, Los Angeles, Abu Dhabi e tutti gli altri. E ora arriviamo al sodo: ecco quanto paga chi mangia da lui.

Salt Bae e il “gesto del sale”: la storia di un genio che ha capitalizzato il suo successo

Non è strano che si senta parlare dei prezzi assurdi pagati dai clienti dei ristoranti di Salt Bae. Scontrini da 160 mila euro e oltre, e tante altre cifre definibili, senza esagerare, astronomiche.

La prima nota che andrebbe descritta è il “cosa”: esattamente, cosa si mangia da Salt Bae? Che si mangi carne lo sappiamo, ma non tutti conoscono le altre specialità della casa. Nei ristoranti di Nusret, infatti, si possono ordinare hamburger, da mangiare rigorosamente al sangue, ma anche carpacci, sushi, contorni e dolci. C’è da dire, inoltre, che il costo di ogni cena comprende anche un calice di vino e il dolce, nello specifico la torta baklava in onore delle origini del cuoco-macellaio.

Tendenzialmente, gli hamburger costerebbero intorno ai 30 dollari, mentre gli antipasti si aggirerebbero sui 20 dollari. Se questi prezzi potranno sembrare “normali”, saranno i piatti forti a creare qualche spavento. Una fetta di carne Tomahawk, piatto forte del ristorante, lasciata attaccata all’osso e avvolta in foglia d’oro, può arrivare a costare anche oltre i 600 dollari. In questo prezzo, ovviamente, sono compresi l’esibizione di Salt Bae e il “gesto del sale”, una vera e propria performance “servita al tavolo”, per cui le persone sembrano impazzire. E, per finire, la possibilità di fare una foto con lui. C’è da dire anche che sulla qualità della carne, pare non ci sia nulla da dire. Insomma, ognuno si faccia i propri conti e decida se andare a visitare i ristoranti di Salt Bae, conoscendo queste premesse.