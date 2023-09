Sconti imperdibili ed immediati per chi ha la Carta Giovani Nazionale non solo in Italia ma anche in Europa: ecco come fare

I giovani grazie a quest’opportunità potranno accedere senza gravare troppo sulle finanze della famiglia a molteplici beni e servizi. Potranno addirittura avere sconti su viaggi, biglietti di concerti, palestra nonché su beni e servizi riguardanti il benessere.

In un momento di crisi economica come questo in cui tutto costa tanto a causa dell’aumento spropositato dei prezzi, le rinunce da fare sono tante. Portare avanti la famiglia e soddisfare tutte le necessità e i desideri dei propri figli non è affatto semplice. Per questo è fondamentale imparare a risparmiare, conoscere le diverse forme di investimento dei nostri soldi e rimanere sempre informati sulle agevolazioni previste dal Governo.

Il nostro sistema tributario, ad esempio, ci consente di portare in detrazione notevoli spese e di ottenere così importanti rimborsi fiscali. Si pensi al rimborso che si può ottenere per le spese veterinarie che sosteniamo annualmente per il nostro amico a 4 zampe. Inoltre non tutti sanno che i giovani d’età compresa tra 18 e 35 anni possono avere un accesso agevolato a diversi beni e servizi. In particolare potranno fruire di importanti sconti e di prezzi agevolati per tantissime attività, come viaggi e biglietti di concerto. Grazie a questa iniziativa, si intende favorire l’accesso alla cultura senza gravare eccessivamente sulle finanze delle famiglie e dei giovani stessi.

Sconti imperdibili per chi ha questa Carta e ha tra i 18 e i 35 anni

I giovani d’età compresa tra 18 e 35 anni italiani ed europei residenti in Italia potranno accedere ad innumerevoli sconti grazie alla Carta Giovani Nazionale. In particolare i possessori di questa Carta potranno ottenere agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere. Gli sconti e le agevolazioni riguardano in particolare prodotti e servizi come viaggi o esperienze formative, iniziative culturali, d’intrattenimento, attività d’orientamento professionale e manifestazioni sportive.

Le agevolazioni si applicano sia agli acquisti online che presso le strutture fisiche. Per ottenere la Carta è necessario autenticarsi nell’App IO con SPID o CIE, entrare nella sezione Portafoglio di IO, premere “Aggiungi”, selezionare “Sconti, Bonus e altre iniziative”. Poi scegliere “Carta Giovani Nazionale” e completare i passaggi. La Carta sarà sempre visibile nel “Portafoglio” e dal dettaglio della Carta si potrà accedere alla lista degli esercenti e istituzioni aderenti all’iniziativa.

In questi casi potrai avere sconti non solo in Italia ma anche in Europa

La Carta è valida sull’intero territorio nazionale, ma chi ha dai 18 ai 30 anni d’età potrà ottenere sconti e agevolazioni anche in Europa. In particolare la Carta aderisce al circuito EYCA per coloro che hanno fino a 30 anni d’età.

La Carta contiene molteplici sconti su viaggi, cultura, istruzione, alloggio servizi e prodotti in ben 36 Paesi. Pertanto un giovane che intende intraprendere un viaggio in uno dei paesi europei aderenti all’iniziativa potrà fruire di agevolazioni e sconti. In particolare per viaggi, strutture ricettive, biglietti autobus, noleggio auto ecc. Basterà aprire la propria App IO e mostrare la Carta in cassa. Mentre nel caso di acquisti online basterà verificare la modalità di accesso sul sito EYCA. Questa Carta pertanto è una grande opportunità per avere sconti imperdibili ed immediati per tutti i giovani.