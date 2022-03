Dopo che settimana scorsa scrivevamo la corsa del petrolio potrebbe fermarsi in area 130 dollari, l’oro nero ha toccato un massimo a 130,5 dollari prima di ritracciare fino in area 103,63 dollari.

Cosa succederà nelle prossime settimane?

In estrema sintesi dopo aver raggiunto l’obiettivo in area 130 dollari il petrolio potrebbe continuare la sua discesa fino in area 80 dollari. Nella sezione dedicata all’analisi grafica approfondiremo i livelli chiave da monitorare per le prossime settimane. Adesso discutiamo brevemente le cause che hanno determinato un’escursione così importante nel corso della settimana.

La tempesta che sta travolgendo il mercato delle commodities ha pochi precedenti nella storia e avrà conseguenze epocali.

Per moltissimi aspetti quello che stiamo vivendo è molto simile agli shock petroliferi degli anni ’70 che hanno lasciato le economie occidentali con un’inflazione incontrollata e profonde recessioni. D’altra parte come fare a ridurre il prezzo del petrolio se le entrate del petrolio aiutano l’Unione Sovietica e alimentano i bilanci degli Stati arabi vicini all’estremismo. Il rifiuto del principe ereditario dell’Arabia Saudita di parlare con Biden non è sicuramente un segnale di distensione. Le prossime settimane, quindi, potrebbero essere di tregenda e causa fortissime oscillazioni del prezzo del petrolio.

L’impennata dei prezzi del grano nel 2010 e nel 2011 è stata la causa scatenante delle proteste di strada che avrebbero portato alla primavera araba e al rovesciamento dei dittatori.

Dopo aver raggiunto l’obiettivo in area 130 dollari il petrolio potrebbe continuare la sua discesa fino in area 80 dollari: le indicazioni dell’analisi grafica

Il petrolio (prezzo in tempo reale) ha chiuso la seduta dell’11 marzo a quota 109,33 dollari in rialzo del 3,12% rispetto alla seduta precedente. La settimana si è chiusa con un ribasso del 5,49% rispetto alla chiusura settimanale precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve periodo la tendenza in corso, dopo il massimo in area 130 euro, è ribassista e potrebbe spingere le quotazioni fino in area 100 dollari. Quanto potrebbe accadere nel breve periodo, però, è molto difficile da prevedere vista l’elevata volatilità.

Per questo motivo preferiamo concentrare la nostra attenzione sul time frame settimanale.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista, ma la chiusura settimanale potrebbe spingere ancora più in basso le quotazioni. Come si vede dal grafico, infatti, seppure per pochissimo, la chiusura settimanale è stata inferiore a 109,77 dollari. Teoricamente, quindi, la discesa potrebbe continuare fino in area 80 dollari.

Decisiva in tal senso, tenendo conto anche del time frame giornaliero, sarà la tenuta di area 100 dollari.