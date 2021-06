I titolari di conto corrente che hanno qualche risparmio da parte e non hanno spese da affrontare nell’immediato potrebbero optare per un investimento sicuro. Più volte i nostri consulenti hanno illustrato gli svantaggi e i costi elevati che devono sostenere i risparmiatori con molto denaro in giacenza sul conto. Bisogna inoltre fare “Attenzione alle pesanti multe dell’Agenzia delle Entrate per alcuni risparmiatori che non dichiarano i soldi sul conto corrente oltre questa somma”. Piuttosto che tenere accumuli di denaro sul conto conviene valutare qualche forma di investimento che non metta a rischio il capitale iniziale.

E di fatto esistono diverse soluzioni per trarre guadagni dai propri risparmi anche per i correntisti più timorosi che non accettano di rischiare. D’altronde “È incredibile ma non tutti sanno quanto fruttano 50.000 euro in un anno in banca senza rischi sul conto” con e senza vincoli. Per chi dispone invece di somme inferiore dopo 5 anni ecco quanti soldi fruttano 10.000 euro sul conto deposito vincolato. Gli interessi crescono in proporzione alla durata del deposito e quindi all’arco di tempo in cui il risparmiatore rinuncia alla titolarità del proprio denaro.

Dopo 5 anni ecco quanti soldi fruttano 10.000 euro sul conto deposito vincolato

Ricordiamo che il Fondo interbancario di tutela depositi risarcisce il correntista per somme inferiori ai 100mila euro in caso di fallimento dell’istituto di credito. Di conseguenza dorme sonni tranquilli l’investitore che decide di vincolare 10.000 euro per 60 mesi. Gli attuali interessi sul capitale iniziale variano da un istituto bancario all’altro, ma è possibile scegliere quello più vantaggioso senza recarsi agli sportelli. Sul portale ufficiale di diversi gruppi bancari si possono effettuare simulazioni di investimento a breve o lungo termine con e senza vincoli.

Dalle simulazioni dei nostri Esperti emerge che nel mese di giugno 2021 vi sono istituti bancari che garantiscono fino all’1,80% lordo in 5 anni. Il che equivale a dire che il risparmiatore che vincola la somma di 10.000 euro potrà incassare dopo 60 mesi interessi pari a 666.66 euro. Presso altri istituti scendono invece all’1,70% i rendimenti dopo 5 anni pur in presenza di vincoli. Investendo su un altro conto la stessa somma di denaro ma per una durata inferiore e pari a 4 anni vi sono banche che assicurano fino al 3%. Tale deposito benché più breve garantisce all’investitore un guadagno netto che ammonterà a 560 euro dopo 48 mesi.

