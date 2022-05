Sono ormai circa 2 mesi che le quotazioni di Banca Mediolanum si stanno muovendo a livello settimanale all’interno di uno strettissimo trading range individuato dai livelli 6,711 euro e 7,615 euro. Da notare che area 6,711 euro rappresenta il primo ostacolo lungo il percorso ribassista (linea tratteggiata). Area 7,615 euro, invece, il primo ostacolo lungo il percorso rialzista (linea continua). Adesso, però, dopo 2 mesi all’insegna dell’indecisione le azioni Banca Mediolanum potrebbe essere sul punto di partire al rialzo

Ricordiamo che sia da inizio 2022 che nell’ultimo anno, la performance di Banca Mediolanum è stata tra le peggiori nel suo settore di riferimento dominato da Banco BPM.

Assumendo che il titolo parta al rialzo, l’obiettivo più probabile è rappresentato da area 8,946 euro. Questo livello di prezzo potrebbe avere un fortissimo impatto sul futuro di medio/lungo termine di Banca Mediolanum. Come si vede dal grafico, infatti, a partire da ottobre in poi questa area di prezzo ha frenato l’ascesa delle quotazioni determinando ogni volta importanti ritracciamenti. Questo aspetto non va trascurato nella costruzione di una strategia di investimento su Banca Mediolanum. Al superamento di questo livello, poi, si potrebbero aprire le porte al raggiungimento dell’obiettivo successivo in area 11,1 euro. La massima estensione rialzista, invece, si potrebbe andare a collocare in area 13,25 euro.

Qualora, invece, le azioni Banca Mediolanum dovessero andare al ribasso, l’obiettivo più probabile si potrebbe andare a collocare in area 4,6 euro.

La valutazione del titolo Banca Mediolanum

La società ha una valutazione in termini di rapporto prezzo/utili inferiore sia a quella del settore di riferimento che del mercato italiano. Ad esempio, la società gode di interessanti multipli degli utili. Inoltre, il ratio EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Infine, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sottovalutazione dl circa il 25%.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, le raccomandazioni degli analisti esprimono un consenso medio comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 26% circa.

Il titolo Banca Mediolanum (MIL:BMED) ha chiuso la seduta del 27 maggio in ribasso dello 0,16% rispetto alla seduta precedente, a quota 7,388 euro.

