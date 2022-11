Dopo una discesa che ha visto 15 sedute consecutive al ribasso le quotazioni di Beghelli hanno cercato di ripartire al rialzo. Tuttavia sono andate incontro al classico rimbalzo del gatto morto, tra l’altro ampiamente anticipato. Ecco, quindi, che dopo un mese di tentativi rialzisti il titolo è ripartito nuovamente al ribasso collezionando 12 sedute consecutive al ribasso.

Potrebbe essere questa la volta buona per un riscatto del titolo? Possiamo dire che dopo 12 sedute consecutive al ribasso c’è un’inversione in arrivo per le azioni Beghelli?

Di questo parleremo nella sezione dedicata all’analisi grafica.

La valutazione del titolo

Qualunque sia il multiplo considerato le azioni Beghelli risultano essere sottovalutate. Ad esempio, secondo il rapporto prezzo su utili il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 20%. Lo scenario, poi, diventa ancora più interessante se si considerano il Price to Book ratio e il rapporto prezzo su fatturato. In entrambi i casi, infatti, le quotazioni del titolo Beghelli risultano essere sottovalutate di almeno il 50%. Da notare che il rapporto prezzo su fatturato è pari a 0,4 un valore basso in assoluto.

Per il fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow), invece, il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 20%.

Secondo quando riportato sulle riviste specializzate, la valutazione che gli analisti hanno di Beghelli non è molto affidabile. Il prezzo obiettivo medio, infatti, è ottenuto considerando valutazioni molto diverse tra di loro. Ad esempio, la stima più ottimistica esprime una sottovalutazione di oltre il 900%, quella più conservativa del 50%. L’unica cosa che si può prendere per buona è che, nonostante le forti differenze, tutti gli analisti vedono un titolo sottovalutato.

Dopo 12 sedute consecutive al ribasso inversione in arrivo per le azioni Beghelli? La parola all’analisi grafica

Il titolo azionario Beghelli (MIL:BE) ha chiuso la seduta del 25 novembre in rialzo dello 0,67% rispetto alla seduta precedente a quota 0,302 euro.

La tendenza in corso è ribassista e dopo le 12 sedute consecutive al ribasso le quotazioni stanno dando qualche segnale di risveglio. I rialzisti, però, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di una chiusura giornaliera superiore a 0,316 euro.

Al ribasso, invece, il prossimo obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 0,288 euro (II obiettivo di prezzo). Sotto questo livello, poi, le azioni Beghelli potrebbero continuare a scendere fino in area 0,26 euro (III obiettivo di prezzo).