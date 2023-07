Per gestire i capelli lunghi o corti in estate senza rovinarli prova questa raccolto facilissimo e molto chic

Per gestire i capelli lunghi o corti in estate-proiezionidiborsa.it

Ecco il trucco rubato alle star per raccogliere i capelli e sfoggiare un look invidiabile a prova di caldo al mare o in città.

Arrivare in perfetta forma fisica alle vacanze e considerare finalmente superata la prova costume non è l’unico pensiero che ci tormenta in estate. In effetti, ancor prima di capire come camuffare eventuali chili in eccesso, dovresti preoccuparti di trovare le giuste strategie per combattere il caldo. Indumenti corti, leggeri e per nulla aderenti sono la giusta soluzione sul fronte abbigliamento, così come ricette fresche e light sono protagoniste in cucina. Ma che dire dell’acconciatura? I capelli indubbiamente tengono caldo e di conseguenza la soluzione più ovvia sembrerebbe quella di optare per un taglio corto.

E se anche volessi tenerli lunghi, avresti sempre e comunque il terrore di rovinarli o spezzarli solo per il fatto di continuare a legarli. Senza contare l’odioso effetto crespo e gli altri danni derivati da umidità, esposizione al sole, cloro e salsedine. Insomma, prendersi cura della chioma sembra un vero incubo, ma in realtà per gestire i capelli lunghi o corti in estate basta davvero poco.

Dalle passerelle ai social

Il trucco perfetto per vantare capelli ben ordinati e nutriti si nasconde in un’acconciatura che tutte noi sappiamo fare ma che spesso sottovalutiamo. Si tratta dello chignon: pratico e a bassissima manutenzione, è in realtà il raccolto preferito da modelle, attrici e principesse. Kate Middleton l’ha sfoggiato in diverse occasioni pubbliche e anche l’amatissima showgirl Michelle Hunziker non può farne a meno.

Ma non è finita qui, perché lo chignon è stato anche protagonista delle sfilate di haute couture, da Fendi a Chanel. Non resta dunque che scoprire tutti i trucchi per realizzarlo al meglio e dare una svolta al tuo look estivo.

Per gestire i capelli lunghi o corti in estate prova lo chignon da fare seguendo i trucchi delle celebrities

Che sia top knot, messy o low bun lo chignon non è altro che una coda arrotolata su sé stessa, cambia solo l’altezza. Nello specifico, tra i vari styling citati è lo chignon basso ad essere scelto più di frequente quando si pensa ad un’acconciatura minimal chic. Del resto è facilissimo da fare e vanta una manutenzione assolutamente irrisoria, ma ci sono comunque degli accorgimenti da seguire per un risultato perfetto. Ad esempio, prima di procedere con la realizzazione dell’acconciatura, dovresti applicare sui capelli un prodotto con formula definente e lisciante.

Solo così riuscirai a scongiurare e tenere a bada l’effetto crespo, oltre a conferire un’aria più leggera al look. Ma se hai capelli ultra fini o sottili, il consiglio è di utilizzare una mousse volumizzante e a tenuta flessibile. Per quanto invece riguarda la gestione delle ciocche sulla fronte hai due possibilità, a seconda dell’impronta che vuoi dare al look. Vanno lasciate libere e sbarazzine se cerchi un effetto messy, ma se preferisci un’acconciatura ordinata devi ricorrere a un gel setoso e nutriente.