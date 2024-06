Come era scontato che la BCE tagliasse i dati, lo è per la FED. Questa non dovrebbe tagliare i tassi e “continuare a prendere tempo”. Per questo riteniamo, che domani potrebbe essere interlocutorio per i mercati. Quale impatto quindi sui mercati? Questi sono arrivati in un punto molto delicato. Infatti, le statistiche vogliono che il mese chiuda positivo, ma alcuni nostri indicatori predittivi, ci fanno essere molto cauti.

Domani potrebbe essere interlocutorio per i mercati: come mantenere il polso della situazione? ENEL Le azioni, che durante il mese di luglio staccheranno il saldo del dividendo, negli ultimi giorni si sono mosse in area 6,643 euro. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 5,664 e il massimo a 6,888. L'Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo/laterale con delle divergenze rialziste di breve e medio lungo termine sui nostri oscillatori. La tenuta nei prossimi giorni di area 6,502 (minimo del 24 maggio) potrebbe portare i prezzi verso 6,888 (massimo del 5 giugno) e poi verso 6,93 (POC dell'anno 2021). Il superamento di quest'area con un aumento di volume potrebbe spingere anche velocemente i prezzi verso area 7,20, obiettivo di un angolo di Gann. Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dalle riviste spiecializzate sono le seguenti: Buy con target a 7,541. Illimity Le azioni, negli ultimi giorni si sono mosse in area 4,96 euro. Da inizio anno, hanno segnato il minimo a 5,664 e il massimo a 6,888. L'Alligator Indicator sui time frame giornaliero e settimanale è impostato al rialzo/laterale con delle divergenze rialziste di breve e medio lungo termine sui nostri oscillatori. La tenuta nei prossimi giorni di area 4,86 (minimo del 6 giugno) potrebbe portare i prezzi verso 5,29 (massimo del 3 giugno) e poi verso 5,36 (massimo del 10 maggio). Il superamento di quest'area con un aumento di volume potrebbe spingere anche velocemente i prezzi verso il POC dello scorso anno, passante in area 5,875. Le raccomandazioni medie degli analisti come risulta dalle riviste spiecializzate sono le seguenti: Accumulate con target a 5,788. Domani potrebbe essere interlocutorio per i mercati: come mantenere il polso della situazione? La seduta di contrattazione del 10 giugno ha chiuso ai seguenti prezzi: Dax Future 18.514 Eurostoxx Future 5.014 Ftse Mib Future 34.584 S&P500 5.360,7. C'è forte indecisione. Infatti, come abbiamo segnalato nel weekend, "settimana scorsa, i mercati analizzati hanno generato segnali contrastanti. Per il Ftse Mib Future e i mercati americani la tendenza è rialzista. Per gli altri due, Dax ed Eurostoxx Future, laterale ribassista." Ad oggi, non è cambiato ancora nulla. Ieri è stato segnato il minimo settimanale? Oggi potremmo avere indicazioni più affidabili.