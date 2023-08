Siamo giunti in un momento decisivo per i listini azionari. Più volte negli ultimi giorni abbiamo indicato come un importante turning point la data del 31 agosto. Questo per 2 motivi: domani è fine mese ed è la fine di questa settimana borsistica. Tutti i nodi dovrebbero venire al pettine. Spiegheremo brevemente nei prossimi paragrafi perché domani potrebbe decidere buona parte del mese di settembre.

Una panoramica prima

Iniziamo da quello che potrebbe accadere nei prossimi 2/3 mesi.

Ribassi se le chiusure giornaliere del 31 agosto saranno inferiori a:

Dax Future

15.559

Eurostoxx Future

4.220

Ftse Mib Future

27.470

S&P500

4.385.

Questo non sarebbe un segnale piacevole, anzi molto preoccupante perché potrebbe mettere anche in forse il nostro percorso campione annuale che vede fra il 30 novembre e la prima decade di dicembre la formazione del massimo annuale.

Comunque anche se le chiusure fossero sotto questi livelli rimarrebbe ancora la possibilità di non poco conto che il mese inizierebbe con un ribasso per poi chiudere al rialzo, Ieri è scaduto un setup mensile e potrebbe aver intercettato un massimo di breve termine. Infatti fra ieri e oggi sono state toccate delle linee dinamiche abbastanza rilevanti proprio in un punto dove potrebbe essere finita la fase B del ribasso (il rimbalzo atteso) iniziato ad agosto (setup annuale del giorno 4).

Domani potrebbe decidere buona parte del mese di settembre per i mercati azionari: cosa guardare con la dovuta attenzione

Alle ore 18:57 della seduta del 31 agosto abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.962

Eurostoxx Future

4.298

Ftse Mib Future

28.830

S&P500

4.513,28.

Nuovi ribassi solo se fra stasera e domani si assisterà a chiusure giornaliere inferiori a:

Dax Future

16.017

Eurostoxx Future

4.302

Ftse Mib Future

28.900

S&P500

4.493.

Chiusure di domani inferiori ai seguenti livelli farebbero iniziare la fase C ribassista con gli obiettivi indicati:

Dax Future

15.924

Eurostoxx Future

4.365

Ftse Mib Future

28.620

S&P500

4.491.

Questo significherebbe che tonerebbero in auge i seguenti obiettivi ribassisti, (se non più profondi):

Dax Future

15.200/15.000

Eurostoxx Future

4.100/4.000

Ftse Mib Future

26.500

S&P500

4.200.

Se non più profondi

E questi verrebbero raggiunti nel corso del mese di settembre.

