Milanese nel sangue, la signora della canzone italiana Ornella Vanoni domani festeggia e brinda ai suoi 88 anni. E di forza ne ha ancora. Per cantare, parlare, qualche volta criticare perché è un’artista di spessore e tutto (o quasi) può permettersi. Mamma del suo unico figlio Cristiano, classe ’62, è nonna felicissima di due nipoti con i quali pare avere un ottimo rapporto.

Così domani compie 88 anni ed ecco alcuni aspetti della sua vita privata che non sempre attirano le critiche positive della stampa. Per dirla con sue parole, potremmo affermare: «Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già che oggi quasi certamente sto sbagliando…». E siamo agli anni Settanta e alla sua celebre canzone «L’appuntamento». Uno dei tanti successi della cantante dalla voce singolare: roca, sempre intonata, abilissima nei falsetti. Un timbro quasi da persona snob, da signora consapevole del suo talento.

Domani compie 88 anni ed ecco due curiosità della sua vita privata

Ornella Vanoni nella sua vita privata ha molte relazioni amorose al punto che lontano dai riflettori le sue giornate sono alquanto movimentate. Il suo primo amore è il noto regista Giorgio Strehler, una storia che dura pochissimo, circa un anno. Il motivo della rottura è per la dipendenza da sostanze stupefacenti di lui e la Vanoni in passato dichiara che per quel periodo anche lei assume droghe. Ma il periodo è circoscritto alla frequentazione di Strehler.

A seguire la storia d’amore, forse la più intensa, è con Gino Paoli, anche autore di alcuni suoi brani di successo. Ma pure con lui dura poco: un annetto o poco più e la causa della rottura pare legata all’aborto spontaneo. Una grande sofferenza per i due che li porta ad allontanarsi l’uno dall’altro.

La cantante diventa mamma

Dalla storia con Lucio Ardenzi, che sposa nel 1960, nasce il suo unico figlio, Cristiano, che fisicamente le somiglia molto. Ed è Cristiano a farla diventare nonna dei due nipoti Matteo e Camilla. Il matrimonio con Ardenzi, come le precedenti relazioni, dura solo un anno.

Ornella quanto a relazioni sentimentali pare proprio non venirne mai a capo. Sfortunata, forse. O chissà! Una delle ultime notizie fa riferimento alla liaison con Danilo Sabatini e poi Vittorio Usigli. Una storia dietro l’altra, «senza fine». E lei ne parla serenamente convinta com’è di amori «non convenzionali». Così l’assunzione di droghe e le numerose relazioni sono due peculiarità dell’artista milanese.

