Doccia con acqua fredda per i sostenitori del dollaro: la valuta europea spicca il volo verso obiettivi ambiziosi che non vede dal 2014.

Dopo settimane di incertezza, infatti, l’euro contro il dollaro (FXEURUSD) ha rotto gli indugi e sembra essere partito per un rialzo molto importante. C’è stata, quindi, una forte battuta d’arresto per i sostenitori del dollaro che a un certo punto vedevano, addirittura, la parità tra le due valute.

Doccia con acqua fredda per i sostenitori del dollaro: la valuta europea spicca il volo verso obiettivi ambiziosi. Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Time frame giornaliero

La lunga fase laterale compresa tra i livelli 1,117 e 1,135 è stata finalmente rotta e adesso le quotazioni puntano al III° obiettivo di prezzo in area 1,1642.

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Solo la rottura di quello che è diventato un supporto in area 1,135 potrebbe far ritornare al ribasso le quotazioni.

Time frame settimanale

Settimana scorsa scrivevamo

Sono ormai sei settimane che le quotazioni cercano di avere ragione della resistenza in area 1,1353. Alla lunga questa collezione di fallimenti potrebbe determinare un tale ritracciamento da spingere le quotazioni fino al supporto in area 1,108. Chiusure settimanali sotto questo livello spingerebbero il cambio euro dollaro al ribasso con possibilità di raggiungimento di area 1,056. Qualora, invece, la resistenza venisse rotta in chiusura settimanale le quotazioni si potrebbero spingere fino al II° obiettivo di prezzo in area 1,207. In questo scenario la massima estensione rialzista si trova in area 1,279.

Finalmente venerdì 17 maggio c’è stata la rottura della resistenza e adesso le quotazioni sono lanciate verso il II° obiettivo di prezzo in area 1,20695. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 1,28.

Solo una chiusura settimanale inferiore a 1,13533 farebbe ripiombare nel baratro l’euro nei confronti del dollaror.