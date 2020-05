L’ euro prende il largo nei confronti del dollaro. Dove è diretta la moneta unica europea?

Settimana scorsa scrivevamo di euro e dollaro che giocavano sull’altalena chiedendoci su quale valuta puntare. La settimana appena conclusasi sembrerebbe avere dato una riposta chiara e inequivocabile almeno per il breve periodo.

Tuttavia i sostenitori dell’euro non devono lasciarsi andare ai facili entusiasmi. La strada, infatti, è ancora lunga e le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo.

Cambio euro dollaro: analisi grafica e previsionale sul time frame giornaliero

Settimana scorsa scrivevamo

Da inizio aprile le quotazioni euro dollaro (FXEURUSD) si stanno muovendo all’interno di un ampio trading range definito nella parte inferiore da area 1,0775 e nella sua parte superiore da area 1,0984. Sembra incredibile, ma ogni volta che le quotazioni toccano uno dei due livelli si assiste immediatamente a un rapido dietrofront della tendenza in corso. Se si pensa che non c’è mai stata una chiusura giornaliera che ha rotto uno di questi due livelli, allora la cosa ha quasi dell’incredibile.

Nella figura seguente il trading range di cui parlavamo è indicato dal rettangolo verde. Con la chiusura di mercoledì 27 maggio, confermata da quelle successive, si è rotto l’equilibrio e le quotazioni sono partire al rialzo. L’accelerazione rialzista è stata così repentina che è già stato raggiunto il I° obiettivo di prezzo in area 1,10585 e adesso le quotazioni sono dirette verso il II° obiettivo di prezzo in area 1,13496. La massima estensione del rialzo in corso si trova in area 1,1642 (III° obiettivo di prezzo). Una chiusura giornaliera inferiore a 1,10585 metterebbe in crisi lo scenario rialzista facendo accelerare al ribasso.

Analisi sul time frame settimanale

L’accelerazione rialzista dei giorni scorsi nulla ha cambiato sul time frame settimanale.

La proiezione in corso sul cambio euro dollaro è ribassista e ha già rotto al ribasso il forte supporto costituito dal I° obiettivo di prezzo in area 1,12772. Le quotazioni, però, hanno trovato un valido supporto in area 1,0793 che da inizio anno continua a resistere alle pressioni ribassiste. La rottura di questo livello aprirebbe al raggiungimento del II° obiettivo di prezzo in area 1. Viceversa, la rottura di area 1,12772 farebbe salire le quotazioni fino in area 1,2.