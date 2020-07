Quale valuta preferire tra l’euro e il dollaro? È questa la domanda che si pongono gli investitori e non solo visto che dal rapporto relativo tra le due valute (FXEURUSD) dipendono anche gli scambi commerciali a livello planetario.

A livello macro c’è un aspetto che va considerato. Allo stato attuale la pandemia di Covid-19 imperversa negli Stati Uniti e sembra fuori controllo. In Europa, invece, la situazione è più sotto controllo e questo aspetto, nel lungo periodo, potrebbe favorire la moneta unica.

Ci siamo lasciati a fine giugno con uno scenario che prevedeva l’euro molto debole rispetto al dollaro. Come sta evolvendo il mese di luglio? Lo scenario confermato a livello mensile è ancora valido oppure il giornaliero e il settimanale indicano che qualcosa sta cambiando?

Crowfunding immobiliare: ROI operazione 11,25%, ROI ANNUO 9,00%! - Scopri di più »

Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale su quale valuta preferire tra l’euro e il dollaro

Time frame giornaliero

Nel breve periodo, ben descritto sul time frame giornaliero, continua la lunga fase laterale compresa tra i livelli 1,117 e 1,135. Per capire, quindi, cosa succederà nel breve periodo sarà importante monitorare chiusure giornaliere esterne al trading range indicato.

Al rialzo l’obiettivo più vicino si trova in area 1,1642. Al ribasso, invece, l’obiettivo più vicino si trova in area 1,09.

Time frame settimanale

Anche sul settimanale la situazione è molto incerta. Sono ormai sei settimane che le quotazioni cercano di avere ragione della resistenza in area 1,1353. Alla lunga questa collezione di fallimenti potrebbe determinare un tale ritracciamento da spingere le quotazioni fino al supporto in area 1,108. Chiusure settimanali sotto questo livello spingerebbero il cambio euro dollaro al ribasso con possibilità di raggiungimento di area 1,056.

Qualora, invece, la resistenza venisse rotta in chiusura settimanale le quotazioni si potrebbero spingere fino al II° obiettivo di prezzo in area 1,207. In questo scenario la massima estensione rialzista si trova in area 1,279.

Time frame mensile

Il quadro di lungo periodo è quello più interessante. Come si vede dal grafico, infatti, allo stato attuale il mese chiuderebbe sopra l’importantissima resistenza in area 1,1282. Qualora questa rottura dovesse essere confermata anche al 31 luglio lo scenario rialzista si rafforzerebbe. Per una conferma definitiva, però, sarebbe necessaria anche una chiusura mensile superiore a 1,1491. In questo caso si aprirebbero le porte per un rialzo fino in area 1,28533.

Un nuovo fallimento in chiusura mensile potrebbe dare forza a un ritracciamento almeno fino in area 1,079 e a seguire fino al II° obiettivo di prezzo in area 1,00.