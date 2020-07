L’avocado è un frutto tropicale molto versatile dal punto di vista cosmetico e alimentare. Viene utilizzato non solo nelle insalate, nella pasta o come spuntino da gustare ad ogni ora del giorno. Ma anche in forma di impacchi o oli per la cura del corpo. Inoltre l’avocado è ricco di proprietà antiossidanti che aiutano a contrastare i radicali liberi, e fonte di potassio e magnesio. Questi ultimi contribuiscono alla reintegrazione dei sali minerali nell’organismo. I sali minerali se ne vanno soprattutto con la sudorazione durante l’attività fisica. Vogliamo o no essere più dinamici avere una pelle da sogno? L’avocado è il frutto giusto. Scopriamo le sue proprietà con la redazione di ProiezionidiBorsa.

Più energia e pelle elastica con l’avocado

Uno studio recente ha dimostrato che l’avocado, in quanto ricco di acidi grassi come Omega 3 e Omega 9, aiuta ad abbassare il colesterolo detto “cattivo” ed il livello dei trigliceridi. Questi grassi monoinsaturi infatti, sono benefici per il sistema cardiovascolare e regolano la pressione del sangue. In questo modo il livello del colesterolo “cattivo” è più equilibrato ed il rischio di malattie cardiovascolari diminuisce. D’altra parte, l’avocado aiuta anche la digestione e l’attività intestinale. Risulta è vero molto calorico. Ma anche un frutto che aumenta la sensazione di sazietà.

Impacchi per una pelle più giovane

Più energia e pelle elastica con l’avocado. Nel campo della cosmesi, l’avocado è un frutto molto conosciuto per i suoi effetti benefici alla pelle. E’facilmente acquistabile, sotto forma di oli o creme impacchi in erboristeria. Tuttavia, è possibile realizzare in casa una maschera di bellezza all’avocado fresco, per il viso. E’ necessaria la polpa di un avocado maturo, mezzo cucchiaino di miele e mezzo di limone. Dopo aver frullato il tutto, si può applicare la maschera di avocado sul viso per circa 15 min. Grazie alle vitamine C ed E, e ai grassi Omega 3, essa conferisce più elasticità e tono, risultando un vero toccasana per chi ha una pelle secca e sensibile.