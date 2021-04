Dobbiamo fare molta attenzione perché le offerte troppo convenienti del supermercato potrebbero nascondere questa brutta sorpresa

Tutti noi cerchiamo di risparmiare sui prodotti del supermercato quando è possibile. Se dobbiamo far quadrare i conti a fine mese è necessario spendere il giusto e soprattutto evitare sprechi.

Per questo motivo in molti cercano le offerte più convenienti, come i 3X2 o il sottocosto che molti negozi offrono. In certi casi possiamo trovare sconti davvero convenienti, addirittura sino al 70% sul presso originario.

Dobbiamo fare però molta attenzione perché le offerte troppo convenienti del supermercato potrebbero nascondere questa brutta sorpresa.

Una delle tante strategie di marketing per ingannarci

Per molti supermercati le offerte sono un modo per promuoversi. Creando ribassi e sottocosto possono pubblicizzarsi in maniera efficace e virale. In questo modo le persone saranno attirate a recarsi presso quel supermercato e a fare la spesa lì.

In certi casi viene usata la strategia dei prodotti civetta, un vecchio classico dei manuali di marketing. Consiste nel pubblicizzare alcuni prodotti a prezzo vantaggioso per attirare la clientela per poi farle comprare molte altre cose che non sono quel prodotto.

Nel caso di cui parliamo oggi succede che alcuni prodotti sono venduti ad un prezzo molto basso che può apparirci molto conveniente e attrarci presso quel supermercato. Però la brutta sorpresa è che gli altri prodotti avranno un prezzo magari più alto di altri negozi della concorrenza. Ancora una volta siamo stati attratti dalle promozioni per poi finire col spendere di più, del tutto ignari.

La buona notizia è che possiamo evitare questi rischi pianificando bene la spesa che dobbiamo fare e non lasciarci convincere dalle offerte o da prodotti attraenti che però non ci servono. In questo modo eviteremo di comprare cose inutili e risparmieremo molti soldi.

Se impareremo a fare la spesa risparmieremo molto tempo e denaro, basta seguire questi consigli.