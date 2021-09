È fastidioso, persistente e addirittura insopportabile il problema che affligge tantissime persone sin dalla giovane età. Ci riferiamo al mal di testa, disturbo molto comune e dovuto a tante possibili cause.

Una giornata davanti al pc, uno studio intenso oppure stanchezza e forte stress potrebbero provocare questo brutto disturbo. Le cause più comuni riguardano i problemi agli occhi e le giornate passate davanti ad uno schermo, della tv o del pc.

Da non sottovalutare neppure la lettura, specialmente se le lettere sono molto piccole e difficili da scorgere a occhio nudo. Insomma, è dagli occhi che nascono i primi giramenti di capo. In realtà, però, l’origine del mal di testa può anche riguardare un’altra parte del corpo e un disturbo a cui quasi nessuno pensa. Vediamo di cosa si tratta.

Non avremmo mai immaginato che fosse questa una delle principali cause del mal di testa

La parte del corpo di cui stiamo parlando è la bocca, precisamente i denti, e il problema di cui molti soffrono è noto come bruxismo. Si tratta di una condizione in cui si digrignano i denti, soprattutto di notte o in generale durante il sonno. In queste circostanze, la tendenza di chi ne soffre è quella di serrare i denti e sfregarli tra loro.

Questo gesto involontario potrebbe provocare non soltanto un brutto mal di testa, ma anche problemi alla dentatura, che rischia di rovinarsi e di scheggiarsi. È per questo motivo che i dentisti consigliano di utilizzare un bite notturno che protegge da eventuali danni.

Gli esperti ritengono che le ragioni del bruxismo abbiano a che fare soprattutto con lo stato emotivo e quindi con fattori psicologici. Una condizione di tensione e nervosismo, infatti, sembra accentuare il digrignamento notturno.

I rimedi della nonna

Non avremmo mai immaginato che fosse questa una delle principali cause del mal di testa e forse non sappiamo neppure di soffrirne. Difatti, molte persone non sanno di serrare i denti durante il sonno, finché non dormono con qualcuno che glielo fa presente. Potrà sembrare molto strano, ma non sempre è facile accorgersene autonomamente.

Una volta che ne siamo consapevoli e il dolore concentrato sulle tempie non si placa, come possiamo rimediare? Bastano due tinozze per far passare il mal di testa e rilassare il corpo e la mente, grazie all’ormai famosa idroterapia. Tuttavia, è pur sempre un rimedio naturale, per cui è preferibile rivolgersi al proprio medico curante, a maggior ragione se il disturbo persiste.

Ricordiamoci anche della nostra salute mentale e di quanto sia importante essere sereni e rilassati, perché il benessere del corpo passa sempre da quello psicologico.