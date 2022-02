Tutti i riflettori sono puntati su una nuova ondata di assunzioni in Italia proveniente da una nota catena GDO. Selezioni di personale per uffici e magazzini, ma anche per i punti vendita sparsi su tutto il territorio. Sono 24 i profili lavorativi disponibili, rivolti a diverse categorie di candidati, sulla base delle competenze e dei titoli posseduti.

Assunzioni in Carrefour

Il Gruppo alla ricerca di personale è Carrefour, nota catena di supermercati e ipermercati presente in più di 30 Paesi. Sulla piattaforma dedicata alle carriere, gli annunci sono raggruppati per tipo di luogo di lavoro finale, ossia negozio, sede, deposito e digital. Precisiamo che, attualmente, la lista delle opportunità lavorative per i depositi Carrefour è vuota.

Disponibili tantissime nuove offerte di lavoro, quindi, sia con contratto a tempo determinato sia indeterminato. Gli annunci per lavorare in negozio sono in totale 21. C’è spazio per tutti, sia per professionisti specializzati che per neolaureati e candidati senza esperienza precedente. Prendiamo ad esempio quello relativo a Addetti alle vendite. I candidati scelti si occuperanno di fornire assistenza alla clientela e di tenere pulito ed in ordine il reparto assegnato. Per quanto riguarda i requisiti richiesti, sono indispensabili una buona conoscenza del prodotto e, preferibilmente, aver maturato esperienza analoga in precedenza.

Altro annuncio interessante riguarda il profilo di Specialista Gastronomo su Bellusco. Il candidato ideale ha buona dimestichezza nell’utilizzare i coltelli e tutti gli altri strumenti necessari per l’impiego. Anche in questo caso, preferibile ma non strettamente necessaria è l’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nel ruolo.

Disponibili tantissime nuove offerte di lavoro con contratto a tempo indeterminato e senza requisito di esperienza

Tutte le offerte di lavoro sono illustrate nel dettaglio alla pagina “Lavora con noi” di Carrefour. Oltre agli annunci in evidenza, avremo la possibilità di esplorare la lista completa delle posizioni aperte. Trovata quella di interesse, clicchiamoci per scoprire tutte le info e visualizzare il form per l’invio della candidatura.

Tuttavia, nel caso in cui non fossimo interessati alle posizioni ora aperte, il Gruppo in questione offre anche la possibilità di inviare candidatura spontanea. Attraverso la piattaforma dedicata, potremo infatti compilare il form apposito inserendo dati anagrafici, preferenze ed allegando CV. Nel caso in cui diventassero disponibili offerte di lavoro compatibili con le nostre qualifiche verremo contattati.

Lettura consigliata

Nessuna prova di selezione per questo bando in scadenza rivolto a 5 diplomati da assumere presso una ASL