Non solo al forno o in padella, i finocchi potrebbero essere cucinati in questo modo portentoso e dietetico per sgonfiare la pancia

Il finocchio oltre ad essere un ortaggio nostrano, è anche un portento dal punto di vista nutrizionale. Questa verdura ha un sapore del tutto particolare grazie all’anetolo, un complesso aromatico che ne caratterizza l’aroma. L’anetolo, però, svolge anche la funzione di ridurre le contrazioni addominali e previene la formazione di gas intestinali che producono gonfiore. In più il finocchio è costituito per il 90% di acqua e aiuta a combattere la ritenzione idrica. Sarebbe perfetto per un regime detox perché conterrebbe solo 9 kcal per 100 grammi. Se non bastasse, dà la sveglia all’intestino pigro perché ricco di fibre.

Le ricette classiche per cucinare i finocchi sono preparazioni al forno od in padella e soprattutto gratinati sono apprezzati da grandi e piccini. C’è una ricetta semplice e veloce per ottenere il massimo gusto da questa verdura di stagione. Stiamo parlando dei finocchi alla barese.

Alla barese:

Dunque non solo in forno o in padella ma anche alla barese. Ecco gli ingredienti:

3 finocchi;

uno spicchio di aglio;

2 filetti di acciughe;

sale e pepe;

3 cucchiai di olio;

prezzemolo fresco.

Tagliamo i gambi dei finocchi e proseguiamo tagliando l’ortaggio a fette. Li laviamo accuratamente. Nel frattempo prepariamo uno spicchio d’aglio sbucciato e schiacciato.

Mettiamo quindi a rosolare l’aglio in una pentola antiaderente in cui avremo versato dell’olio. Aggiungiamo le acciughe e lasciamo insaporire per qualche minuto. Infine aggiungiamo i finocchi, lasciamo abbrustolire e mettiamo un mestolo di acqua. Lasciamo cuocere per almeno 15 minuti a fuoco lento e poi controlliamo che non manchi acqua. Eventualmente aggiungere un altro mestolo. Cuociamo per un altro quarto d’ora e aggiustiamo di sale e pepe. Infine tritiamo o sminuzziamo del prezzemolo fresco e spolverizziamolo sui nostri finocchi alla barese. Se non dovessimo avere il prezzemolo in casa, potremmo sostituirlo con dell’origano. Serviamo caldi: saranno deliziosi.

I finocchi sono buoni in qualsiasi modo siano preparati. Vediamo quindi come cuocerli a vapore con una goduriosa salsa all’erba cipollina.

Ingredienti:

3 finocchi;

2 cucchiai di mascarpone;

2 cucchiai di formaggino spalmabile;

erba cipollina;

sale e pepe q.b.

Puliamo i finocchi e li tagliamo a spicchi non molto grandi. Mettiamoli nel cestello per la cottura a vapore sopra ad una pentola con acqua bollente. Cuociamo a vapore per almeno 18 minuti affinché i finocchi diventino morbidi. Nel frattempo prepariamo la nostra salsa: mescoliamo il mascarpone, il formaggio spalmabile, sale pepe e l’erba cipollina. Non ci resta che servire i finocchi con la salsa d’accompagnamento all’erba cipollina.

