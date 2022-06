Chi la fa l’aspetti. Così, in barba al mega concerto per i 70 anni di trono della Regina Elisabetta, Harry e Meghan festeggiano in giardino. Palloncini, giochi, colori e voci chiassose in quel del giardino di Frogmore Cottage, a pochi passi dal Castello di Windsor. Certo è pur vero che nei giorni precedenti la coppia, che vive negli States, si prende la doccia fredda in diretta mondiale. La Royal Family, infatti, riserva loro un dietro le quinte che arriva in tutto il Mondo. Prima al di dentro del balcone, mentre tutti gli altri si affacciano al di fuori. Poi quello scatto fotografico ai 4 (fratelli e cognate) che comunica molto. Si vede in chiaro tutta la freddura tra fratelli e cognate. Mai sguardi che si incrociano, anzi un cenno di falso e sarcastico sorriso. Insomma, c’è maretta ed è molto evidente. Così, Harry non perdona i dispetti di famiglia, i grandi assenti e prosegue per la sua.

Feste parallele

Per il compleanno della piccola Lilibet che, manco a volerlo, capita proprio nei giorni del Giubileo di Platino, si prosegue in separata sede. In parallelo, potremmo dire. Metà famiglia al mega concerto e parte della stessa nel giardino con coriandoli e cotillon. Allestimenti, colori e tutto quanto si conviene per un compleanno di una bambina che compie 4 anni. E, a conferma del legame forte con la mamma Diana, la piccola porta anche il nome della nonna che non ha mai conosciuto. E c’è molta attesa, tra l’altro, e anche qualche timore, per l’annuncio della stampa di un’autobiografia di Harry il ribelle. Si teme infatti possa raccontare al Mondo i dispetti di famiglia, o magari i grandi assenti nella sua vita e tutte le malefatte in quel di Buckingham Palace ai danni di Lady D e figli.

Dispetti di famiglia, i grandi assenti al compleanno della piccola Lilibet Diana, sempre più lontana la pace tra fratelli e cognate

La festa della piccola è bella e riuscita. Pesa però l’assenza di nonno Carlo, della bisnonna Regina e degli zii William e Kate. Per non parlare dei tre cuginetti: Louis, che pure somiglia tanto nel temperamento allo zio Harry. Poi Charlotte e George. Intanto ci sono tanti enfant reali: i tre figli di Zara e Mike Tindall: Mia, Lena e Lucas. E poi ancora le figlie di Peter Phillips e Autumn Kelly, Savannah e Isla. E tra i regali pare la piccola abbia gradito molto una Volkswagen giocattolo rosa. Gli zii William e Kate si limitano ad un messaggio d’auguri via social.

