Preoccupano tante cose: l’inflazione che rientra non tanto velocemnte nonostante continui rialzi dei tassi. La crescita economica che è sempre forte, che potrebbe portare la Banca centrale a nuovi rialzi dei tassi. La questione di Israele e la striscia di Gaza e non dimentichiamo la guerra in Ucraina. Lo scacchiere mondiale diventa sempre più ingarbugliato e i mercati non amano l’incertezza. Eppure a livello statistico il peggio dei primi 7 anni di questo decennio dovrebbe essere alle spalle. Il minimo decennale è alle spalle? Potrebbe. Siamo in un punto decisivo e oramai il nostro percorso campione, dopo che il 18 ottobre è scaduto un setup rosso mensile “ha assunto questo leit motiv”: Discesa di Wall Street del 10% fino al 30 novembre?

Tutti i time frame al ribasso

Si sta preparando un sell off che non si vedeva dallo scorso anno. Tutti i time frame dal mensile al giornaliero sono girati al ribasso. Prepariamoci a giornate di grosso panico e di forte estensione ribassista.

Ecco i livelli che oggi in chiusura potrebbe sconfessare un ribasso del 7/10%. Sono prezzi superiori a:

Dow Jones

33.253

Nasdaq C.

13.277

S&P500

4.284.

Riteniamo che sia ancora posisbile. Infatti ieri i prezzi nonostante un bel ribasso, si sfìsono fernati millimetricamente su trend lines dinamiche. Fungeranno da supporto o si entrerà nel panico?

Discesa di Wall Street del 10% fino al 30 novembre? La strada sembra segnata

La seduta di contrattazione del giorno 19 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.414,17

Nasdaq C.

13.186,17

S&P500

4.278

Oggi è venerdì e questo giorno molto spesso ha visto i mercati aprire al ribasso, segnare un nuovo minimo rispetto ai giorni precedenti e poi riportarsi al rialzo. C’è però il rovescio della medaglia ed è il seguente: il venerdì s pesso è un giorno dove il panico prende il sopravvento. La cautela è la parola d’ordine. Non è il momento opportuno a livello statistico che l’operazione prevalente possa essere al rialzo.

