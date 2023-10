Ecco quanto costano i cappotti di tendenza per questo autunno/inverno

L’inverno sta arrivando e scegliere il nuovo cappotto sarà davvero un gioco da ragazzi. Infatti, sono tornati di grande tendenza proprio i cappotti, i più classici tra i capispalla.

L’autunno è finalmente arrivato e anche il drastico calo di temperature da molti auspicato è finalmente diventato realtà. Per affrontare la stagione fredda con stile si potranno seguire alcuni consigli su capispalla che ci regaleranno un tocco di classe senza eccessiva fatica. Si cercherà anche di capire come spendere meno soldi per portarsi a casa cappotti caldi e alla moda. Ma, quindi, quali sono le tendenze questo autunno/inverno 2024? E, soprattutto, come spendere meno?

Ecco quanto costano i cappotti di tendenza

I cappotti e i capispalla più di tendenza del periodo si confermano gli oversize. Capi voluminosi e comodi da indossare in modo più elegante o in stile a metà tra lo sportivo e lo chic. Tra i cappotti più ricercati troviamo quello più classico di tutti, lungo e nero. Quindi, diciamo arrivederci ai cappotti super colorati che erano stati protagonisti negli anni passati. Per il 2024 il colore di punta sarà il nero per modelli lunghi e dritti ma anche corti o oversize. Il nero è un colore perfetto per donare classe ed eleganza anche al look più semplice, ottimo abbinare un cappotto nero ad un paio di jeans, a un maglione colorato o, perché no, in un abbinamento total black.

Non mancheranno, poi, anche i classici color cammello in tutte le versioni, dalle più alle meno sportive. Zara propone cappotti lunghi neri ma anche di altre tonalità a circa 70 euro. Sempre Zara propone cappotti oversize versione corta a 135 euro. Per scegliere tra i vari modelli si consiglia di provare in negozio il cappotto. Sará un modo per valutare se effettivamente è adatto o meno alla nostra fisicitá.

Caratteristiche

In molti casi, infatti, ai cappotti oversize si potranno sostituire cappotti più dritti e stretti adatti a ragazze e donne più basse che hanno il timore di rimanere intrappolate in un cappotto eccessivamente over. Sempre molto alla moda i teddy coat, cappotti morbidissimi a prezzi davvero competitivi da H&M dove si potrá acquistare in bianco a meno di 60 euro oppure in versione corta a 42,50 euro.

Bershka ci propone un cappotto nero a circa 60 euro oppure Mango a circa 100 euro con cintura. Per spendere qualcosa di meno si potranno acquistare cappotti second hand su siti come Vestiaire Collective per cappotti di marca oppure Vinted per cappotti del fast fashion. Quindi, Ecco quanto costano i cappotti di tendenza.

