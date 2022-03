Ecco alcune buone norme per consumare di meno in casa in primavera e far fronte al caro bollette

Arriva la primavera e con la bella stagione finalmente possiamo accendere più raramente il riscaldamento. Allo stesso tempo, non è ancora arrivato il momento di tenere sempre accesa l’aria condizionata, perché non fa ancora così caldo.

Sembra quindi che le bollette saranno più contenute. In parte è così, ma le difficili condizioni internazionali stanno facendo aumentare a dismisura il costo dell’energia. Quindi, rischiamo forse di spendere molto anche durante la primavera. Diamo, perciò, qualche consiglio utile per cercare di ridurre l’importo delle bollette.

Dunque, ecco alcune buone norme per consumare di meno, così da avere bollette più leggere e non preoccuparsi troppo dei costi fissi della casa.

I consigli da sfruttare durante questa stagione

La prima cosa da fare è stare molto attenti al termostato. Soprattutto se è programmabile, è possibile che appena la temperatura scende un po’ si accenda, facendo lievitare le bollette. Rimuoviamo la programmazione oppure abbassiamo la temperatura minima. Accendiamolo solo se riteniamo di averne effettivamente bisogno. Una fresca giornata primaverile non è paragonabile al gelo invernale, quindi non esageriamo con il termostato.

Assicuriamoci che le nostre finestre siano ben isolate e che proteggano dagli spifferi. In questo periodo, probabilmente far isolare meglio le finestre è un buon investimento, invece di accendere sempre il riscaldamento.

Inoltre, sfruttiamo al massimo il sole, che durante il giorno ci permette di scaldare casa. Cerchiamo di far entrare in ogni modo il sole in casa aprendo le tapparelle, le temperature si alzeranno immediatamente fino al tramonto.

Quando, al contrario, le giornate si fanno calde e ci viene voglia di accendere l’aria condizionata, pensiamo se è davvero necessario. Forse basta aprire le finestre e fare un po’ di corrente.

Facciamo anche attenzione all’umidità, che potrebbe rendere meno sopportabile il caldo. Aeriamo sempre le zone umide, come il bagno e acquistiamo un deumidificatore, se preferiamo.

Se poi il caldo in casa continua a persistere, cerchiamo di stare all’aperto il più possibile. In primavera all’ombra si sta di certo bene. Allestiamo quindi una zona, del balcone o del terrazzo, dove possiamo mangiare e magari anche cucinare un po’ all’aperto.

