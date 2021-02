Anche nel 2021 alle famiglie è riconosciuto l’assegno mensile per il nucleo familiare erogato dai Comuni. L’importo rispetto all’anno scorso non è cambiato, infatti rimane di 145,14 euro. Inoltre, è possibile beneficiare anche dell’assegno mensile di maternità di 348,12 euro, concesso per cinque mensilità. Verifichiamo nel dettaglio chi può richiedere gli assegni corrisposti alle famiglie da 145 a 348 euro al mese.

Assegni familiare e assegno maternità a carico dei Comuni

Gli assegni sono erogati dall’INPS a carico dei Comuni a favore dei nuclei familiari che si trovano in determinate situazioni reddituali verificabili tramite l’ISEE. Le due misure riconosciute come sopra specificato sono:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) assegno familiare in favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori (da non confondere con gli ANF erogati dal datore di lavoro);

b) assegno di maternità.

Assegni corrisposti alle famiglie da 145 a 348 euro al mese

Ogni anno viene riconfermato l’assegno familiare corrisposto alle famiglie che si trovano in una situazione economica disagiata. Per accedere a questa misura bisogna presentare un ISEE aggiornato, con un valore pari a 8.788,99 euro. L’importo dell’assegno, erogato dall’INPS mensilmente, è di 145,14 euro per tredici mensilità. L’INPS effettua il pagamento dell’assegno ogni sei mesi.

Possono presentare domanda i nuclei familiari composti da:

a) cittadini italiani;

b) cittadini dell’UE residenti;

c) cittadini con permesso di soggiorno permanente;

d) cittadini provenienti a paesi terzi con permesso di soggiorno di lungo periodo.

Per accedere alla misura, il nucleo familiare deve essere composto da almeno un genitore e tre figli minori del coniuge o richiedente (anche in affidamento preadottivo).

Il caso della maternità

L’assegno di maternità è corrisposto nella misura intera per: nascite, adozioni senza affidamento e affidamenti preadottivi. Nel 2021 l’importo dell’assegno è di 348,12 euro. L’assegno è versato per cinque anni, per un valore complessivo di 1.740,60 euro. Anche in questo caso è richiesto un ISEE con una soglia pari ad euro 17.416,66. Possono fare richiesta le cittadine italiane, extra UE o comunitarie con permesso di soggiorno di lungo periodo o permanente in Italia.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza allegando la DSU valida del nucleo familiare.