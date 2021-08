Abbiamo ospiti a cena e desideriamo offrire loro un buonissimo dolce fatto in casa. Oppure vogliamo fare per i nostri figli la torta di compleanno, però vogliamo farla noi e non vogliamo acquistarla. Ma quali sono le uova migliori da usare in questo caso? Be’, in pochi sanno che sono queste le uova migliori da usare per i dolci.

In passato abbiamo visto come capire esattamente l’origine delle uova. Quando acquistiamo le uova al supermercato ce ne sono tantissime che si possono comprare. Tutto gira attorno al modo in cui le galline vengono allevate: a terra, in gabbia e all’aperto. Per capirlo bisogna leggere la dicitura sulla scatola, ma non solo. Infatti, il codice sul guscio delle uova ha un significato che bisogna sapere perché dice molto sul modo in cui le galline sono allevate.

In pochi sanno che sono queste le uova migliori da usare per i dolci

Sicuramente conviene acquistare le uova che provengono da galline allevate all’aperto, ma per un dolce veramente delizioso sono necessarie queste uova. Queste possono essere usate quando si vogliono fare le torte, ma anche quando si vogliono fare altri dolci.

Le uova migliori da usare sono quelle che sono a temperatura ambiente. Bisogna infatti evitare di usare quelle fredde da frigo. Siamo infatti soliti acquistare le uova, metterle in frigo e quando poi vogliamo fare una torta le tiriamo fuori e le iniziamo a lavorare. La cosa migliore da fare in realtà sarebbe quella di acquistare le uova ma, una volta a casa, bisognerebbe lasciarle fuori dal frigo.

Questo ovviamente sta a significare che il dolce andrà fatto nella stessa giornata in cui le uova si acquistano. Non possiamo infatti acquistare le uova ad esempio di lunedì, tenerle fuori dal frigo e poi fare il dolce di venerdì.

In alternativa

Dato che però non tutti possono recarsi al supermercato lo stesso giorno in cui hanno voglia di fare un dolce, fortunatamente esiste un’alternativa. Quindi facciamo il caso che siamo andati a fare la spesa di lunedì e la torta vogliamo farla di venerdì. In questo caso le uova andranno in frigo, perché così si potranno mantenere al meglio. È però importante tirare fuori le uova almeno un’ora prima del loro utilizzo. In questo modo le uova non saranno fredde da frigo, ma saranno a temperatura ambiente. Ovvero perfette da usare per la nostra torta o dolce.

Approfondimento

