Cosa c’è di più classico e romantico che donare uno splendido bouquet di rose rosse alla propria innamorata? Le rose, in particolare quelle rosse, sono ormai diventate il simbolo universale dell’amore romantico. Fiori raffinati, profumati e perfetti per confezionare un mazzo, le rose sono il primo fiore che ci viene in mente quando pensiamo all’amore. Ma anche per questo, diciamocelo, risultano un po’ banali. In realtà, secondo il linguaggio dei fiori, ci sono moltissime altre piante che possiamo utilizzare per esprimere il nostro amore in maniera più originale, e anche più colorata.

Quindi dimentichiamoci le banali rose, ecco gli altri fiori per esprimere l’amore secondo il linguaggio dei fiori.

Garofano bianco

Il garofano è associato al mondo femminile e al sentimento dell’amore. In particolare, il garofano bianco significa ‘amore puro’ e ‘fortuna in amore’

Narciso

Il narciso esprime affetto e amore, ma anche ‘nuovo inizio’, perfetto se stiamo approfondendo una relazione appena sbocciata.

Gardenia

Gli splendidi fiori bianchi delle gardenie significano nel linguaggio dei fiori ‘amore segreto’. Perfetto se siamo degli spasimanti segreti e non abbiamo ancora dichiarato apertamente il nostro amore.

Eliotropo

Forse il più romantico di tutti, il delicatissimo e colorato fiore di eliotropo significa ‘amore eterno’ e ‘devozione’, ideale per festeggiare gli anniversari e rinnovare il sentimento in una lunga relazione.

Mughetto

Il delicato mughetto sta a significare ‘purezza’, ‘dolcezza’, e ‘amore puro’. La scelta perfetta se siamo agli inizi di una conoscenza e vogliamo comunicare sentimenti di tenerezza e innocenza.

Mirto

Un dono di fiori di mirto augura ‘buona fortuna e un matrimonio pieno d’amore’, ideale per le coppie mature che stanno per suggellare il loro legame di coppia.

Tulipano rosso

Dimentichiamoci le banali rose, ecco gli altri fiori per esprimere l’amore secondo il linguaggio dei fiori. Tra questi, il miglior sostituto delle rose è il tulipano rosso. Il tulipano rosso significa ‘amore passionale’ e ‘dichiarazione d’amore’. Un bouquet di tulipani rossi saprà accompagnare benissimo una cenetta romantica, insieme alla candela adatta. Ecco una velocissima guida al linguaggio segreto delle candele.