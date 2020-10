Per una cenetta romantica, non possono mancare delle candele accese. Dai lussuosi candelabri ai semplici lumini, le candele sono un accessorio essenziale se vogliamo dare un tocco di intimità in più alla nostra cena. Non solo, possiamo utilizzare le candele anche quando siamo da soli. Le candele sono tra gli elementi decorativi più versatili e belli da vedere con cui possiamo adornare la nostra casa.

Ma lo sapevi che i colori delle candele hanno un linguaggio? Ogni colore simboleggia qualcosa di diverso. Se conosciamo il significato dei colori delle candele, potremo sfruttarle a nostro vantaggio.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Il linguaggio segreto delle candele funziona allo stesso modo di quello dei fiori (ecco il fiore più costoso del mondo per un regalo di gran classe).

Scopriamo insieme il linguaggio segreto delle candele.

Il linguaggio segreto delle candele: rosso

Colore della passione per antonomasia. Se state organizzando una cena romantica, non potrete certamente sbagliare scegliendo delle candele rosse. Questo colore è associato a immagini di energia, amore, intimità e passione.

Bianco

Il bianco è sempre elegante, e non sbaglierete mai se sceglierete di adornare la vostra tavola con candele di questo colore. Il bianco simboleggia anche la purezza, la serenità, la pace e la verità

Verde

Il colore verde è spesso associato al mondo naturale, e al mondo della materia in generale. Il verde simboleggia la salute, l’abbondanza e la creazione. Accendete una candela verde se volete trovare l’ispirazione per lavorare ai vostri progetti.

Blu

Il blu è il colore dell’introspezione e della riflessione. Una candela blu sarà perfetta durante una sessione di meditazione, ma anche per rilassavi dopo una lunga giornata di lavoro.

Nero

Non abbiate paura di utilizzare candele nere. Non hanno nulla a che fare con rituali oscuri e inquietanti. Il nero è il colore della protezione e della riservatezza.

Una candela nera ci aiuterà ad allontanare i cattivi pensieri e le energie negative dalla nostra vita.

Giallo

Il giallo, più di tutti gli altri colori, saprà donarci il buon umore. Utilizzate una candela gialla per sentirvi più attivi, energizzati, e creativi.