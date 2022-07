L’Italia ha dei luoghi davvero meravigliosi da offrire. Sappiamo quanto il Bel Paese sia costellato da meraviglie più uniche che rare. In questo caso, visitarle tutte è assolutamente d’obbligo se vogliamo davvero vivere il Paese in tutta la sua bellezza. Sicuramente, ci sono delle meraviglie assolute come Roma, con i suoi segreti che pochi conoscono e i suoi monumenti, o Firenze, città d’arte italiana per eccellenza. Ma non sono le uniche mete che dovremmo considerare. Ce ne sono tante altre, infatti, decisamente meno conosciute ma non per questo meno interessanti.

L’Umbria ci regala un angolo mozzafiato che dovremmo assolutamente vedere e che ci aiuterà anche in termini di budget

L’Umbria, per esempio, è una regione ricca di sorprese, che nasconde borghi e cittadine da visitare assolutamente almeno una volta nella vita. Tra queste, nella lista degli angoli da scoprire, troviamo senza ombra di dubbio Scheggino, in provincia di Perugia. Questa piccola cittadina, infatti, offre dei segreti tutti da scoprire.

Iniziamo con il suo centro, tipico e davvero sorprendente per la conformazione. Le case qui, infatti, sono tutte fatte interamente di pietra. Dunque, visitarne le facciate e fare una camminata intorno a esse, ci condurrà quasi in un universo parallelo e ci farà sentire come in una fiaba. Successivamente, camminando, incontreremo la Chiesa di San Nicola, del XII secolo, che svetta imponente sul borgo.

Dimentichiamoci di Roma o Firenze e visitiamo questo paradiso unico in Italia super economico e meraviglioso

Ma questo non è tutto. Infatti, ci sono altre attrazioni da non perdere per nulla al Mondo a Scheggino. Tra queste, il Museo del Tartufo, famosissimo in tutta la regione. Poi, andiamo a vedere le fonti di Valcasana, nel parco principale, dove l’acqua zampilla sullo sfondo verde della natura umbra incontaminata.

Si tratta di un momento di totale e puro relax in cui possiamo apprezzare la bellezza della semplicità e del mondo che ci circonda. Il silenzio che si ritrova in questo luogo ci farà sentire decisamente più leggeri e felici. Non perdiamoci, poi, i vari ristoranti con salumi, formaggi e tartufi tipici del luogo. Il tutto a dei prezzi davvero bassi che faranno piacere anche al nostro portafogli.

Dunque, dimentichiamoci di Roma o Firenze e visitiamo questo borgo ricco di storia e meraviglia che sicuramente non ci deluderà. Scheggino, come abbiamo appena visto, ha diverse bellezze da offrire. Sarebbe un vero e proprio peccato perdersele, considerando anche che ci troveremo in una regione mozzafiato in cui poter visitare anche le cittadine intorno con estrema facilità.

