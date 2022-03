Dimentichiamoci dell’orto perché sono questi i semi che daranno frutti succosissimi e si possono piantare direttamente in vaso sul balcone di casa

La primavera è ormai alle porte e anche le giornate si allungano e le temperature diventano più miti. Per questo motivo, è questo il periodo perfetto per iniziare a piantare alcune verdure anche nei nostri balconi. Esistono, infatti, degli ortaggi che non hanno bisogno di un grande spazio verde per fiorire e prosperare. Uno di questi sono proprio i pomodori la cui semina si fa generalmente tra marzo e aprile, quando le temperature si assestano sui 13 gradi circa anche durante la notte. La pianta inizia a dare frutti già tra maggio e giugno, terminando a ottobre nelle zone più fredde e a novembre in quelle più calde.

Prendiamoci cura dei semi e della pianta

Coltivare i pomodori in vaso può dare davvero tantissime soddisfazioni. Ma bisogna avere alcune accortezze per far crescere e germogliare al meglio la pianta. Per prima cosa, bisogna scegliere la tipologia di pomodori che è meglio piantare. Per questo è consigliabile scegliere quelli a crescita determinata che fermano il loro sviluppo vegetativo nel momento in cui appaiono i fiori, contenendo l’altezza della pianta e dando il via alla fruttificazione. Quindi potremo scegliere tra pomodori datterini, da serbo, da insalata, costoluti o meno.

Ecco come preparare il terreno per la semina:

prendiamo un vaso capiente e profondo, del terriccio universale di buona qualità, sabbia e argilla espansa;

creiamo una miscela con 1 pugno di terriccio, 1 pugno di sabbia e uno di argilla espansa;

mettiamo uno strato di argilla espansa di almeno 5 cm sul fondo del vaso;

riempiamo la restante parte del vaso con la miscela preparata in precedenza;

scaviamo un piccolo foro al centro del vaso e inseriamo 2 semi di pomodoro, coprendoli con il terriccio;

annaffiamo, quindi, con delicatezza e in abbondanza.

Con le giuste condizioni climatiche, i semi germoglieranno entro 10 giorni. A questo punto, però, se germoglieranno entrambi, bisognerà eliminare il fusto meno robusto per favorire quello più sviluppato. In questo modo, tutte le sostanze necessarie andranno ad un’unica pianta che crescerà forte e rigogliosa.

Il pomodoro è, di per sé, una pianta molto esigente e andrà curata amorevolmente e con costanza. Andrà annaffiata con regolarità soprattutto nel momento del frutto, questo manterrà in salute il vegetale e scongiurerà l’avvento del marciume apicale. Questo altro non è che la tipica chiazza nera che si forma all’interno del frutto, se i pomodori contengono molta acqua e saranno praticamente da buttare al primo raccolto. Bisognerà inoltre concimare il pomodoro una volta alla settimana, utilizzando un prodotto ricco di potassio da miscelare nell’acqua usata per innaffiare. Inoltre, attenzione alle femminelle, se e quando compariranno. Sono germogli vegetativi che crescono in diagonale nell’innesto tra fusto e i rami. Tagliamoli con delle forbici appena spuntate, poiché potrebbero rubare le sostanze nutritive alla pianta. In questo modo crescerà più robusta e darà maggiori frutti. Dimentichiamoci dell’orto perché sono questi i semi che faranno invidia a tutto il vicinato.

