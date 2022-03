Per risparmiare sui costi del riscaldamento e dell’aria condizionata, chi non vuole ristrutturare o fare lavori in casa dovrebbe valutare questa soluzione

La guerra che si sta tristemente combattendo sul suolo ucraino porterà con sé conseguenze devastanti sotto molti punti di vista. Uno dei molti risvolti di questa catastrofe umanitaria è sicuramente la crisi di risorse per scaldarci e possibili nuovi rincari in bolletta. Tutti sappiamo che un buon isolamento e la coibentazione delle abitazioni può comportare un drastico calo dei consumi di gas ed elettricità. Non sempre però si può usufruire dei Bonus edilizi per ristrutturare casa e renderla più efficiente dal punto di vista termico ed energetico. Soprattutto chi abita in edifici storici non potrà sostituire gli infissi a suo piacimento dati i vincoli paesaggistici.

Ci potrebbero essere delle soluzioni spesso sottovalutate che potrebbero garantirci, senza grandi lavori o cantieri, un miglioramento immediato dell’isolamento. Addirittura tale miglioramento si quantifica in un aumento della coibentazione delle superfici vetrate pari al 40%. Un risultato importante visto che si stima che almeno il 30% del riscaldamento casalingo servirebbe per colmare la dispersione del calore dai vetri. Vediamo quindi di cosa si tratta.

Per risparmiare sui costi del riscaldamento e del raffreddamento, chi non vuole ristrutturare o fare lavori in casa dovrebbe valutare questa soluzione

Stiamo parlando delle pellicole termiche per vetri. Per prima cosa possiamo definirle come delle pellicole adesive sottilissime e trasparenti che si applicano sui vetri delle finestre. Questi prodotti innovativi contribuiscono ad aumentare l’isolamento termico non solo dal freddo ma anche dal caldo. Dobbiamo infatti pensare che è vero che stiamo uscendo dall’inverno e presto le giornate saranno più miti ma ci attendo diversi mesi estivi. Se la tendenza delle temperature al rialzo degli ultimi anni dovesse essere confermata anche in questa estate, i climatizzatori dovranno fare gli straordinari. In momenti come questo con impennate dei prezzi di luce e gas è meglio prepararsi per tempo.

Come funzionano le pellicole termiche

Questi film ultrasottili ed incolori sono dotati di una nanotecnologia (una lavorazione microscopica) che svolge due funzioni:

bloccano l’uscita del calore interno verso l’esterno, trattenendolo nell’abitazione;

bloccano i raggi Uv e quindi respingono i l sole e la calura estiva, tutelando inoltre dallo sbiadimento i mobili e gli imbottiti.

Come sceglierle

Sono davvero moltissime le pellicole termiche che troviamo sul mercato. Si reperiscono persino negli ecommerce a meno di 15 euro ma occorre fare delle distinzioni. Se vogliamo delle pellicole che svolgano anche la funzione di isolare dal freddo, dobbiamo ricercare la sigla “LE” ossia basso-emissive. In questo caso sarebbe meglio affidarci ad un installatore accreditato.

Ecco dunque una valida alternativa per per risparmiare sui costi del riscaldamento ma anche dell’aria condizionata.

