Con l’arrivo dell’estate le pettinature si ridefiniscono. Se durante l’inverno amiamo acconciature più composte e definite, con il caldo si avverte una maggiore esigenza di libertà. Si ha la necessità di lavarsi spesso i capelli, perché si sporcano di sudore, oppure in vacanza al mare quando si imbrattano di sabbia e salsedine. In questo caso i lavaggi diventano giornalieri. Gli stilisti stessi suggeriscono look estremamente pratici, ma non per questo meno sofisticati.

Una pettinatura molto glamour

Un’acconciatura che risponde a queste esigenze è il wet look, comunemente definito effetto bagnato. Viene usato anche durante la stagione invernale, sia pure meno frequentemente, magari come estremo rimedio per dare forma a dei capelli in disordine oppure per creare delle pettinature molto glamour. Ma il momento migliore per adottarlo è sicuramente l’estate, per avere i capelli sempre in ordine senza sottostare alla schiavitù del phon e della spazzola.

L’effetto wet si può applicare sia a chiome lunghe che a tagli corti. Ci sono due tendenze tra cui scegliere. La prima, più strutturata, prevede capelli molto aderenti alla testa con il risultato di una pettinatura molto liscia e scolpita. È un look estremamente raffinato, che tuttavia non è adatto a tutte. È necessario avere un viso armonico e regolare per portarlo bene, dal momento che si elimina l’effetto addolcente della pettinatura. Per chi ha lineamenti più pronunciati e decisi e non vuole adottare una pettinatura che può apparire severa, esiste una versione più spettinata con ciocche libere e voluminose.

Dimentichiamoci del phon e della spazzola con questo hair look ringiovanente e sofisticato che sta bene sia a 40 che a 60 anni

Come realizzare il wet look? Occorrono solo due prodotti, un gel e una lacca fissante. Dopo lo shampoo e l’applicazione di un balsamo, preferibilmente di quelli che non prevedono il risciacquo, si dà ai capelli la forma desiderata. Se si opta per una pettinatura più strutturata e aderente alla testa, si procede con l’applicazione del gel su tutta la lunghezza del capello e si asciuga usando il diffusore per evitare che la chioma acquisti volume. Alla fine si applica la lacca brillante che fissa l’acconciatura e dona riflessi luminosi ai capelli. Insomma, dimentichiamoci del phon e della spazzola. Nel caso si desideri un effetto spettinato, è preferibile applicare il gel sul capello asciutto per creare maggior volume e poi lavorare con le dita per dare la forma desiderata. Alla fine è necessario applicare sempre la lacca per fissare e illuminare.

Approfondimento

