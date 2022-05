Con l’avvicinarsi della bella stagione arriva anche l’ansia di rimettersi in forma. Perché, si sa, durante l’inverno si tende ad accumulare i chili di troppo. Trascorsa anche la Pasqua, in cui si è portati ad eccessi alimentari, inizia la smania di rimettersi in forma perché la prova costume è alle porte. In molti sono portati a iniziare diete drastiche che, nella maggior parte dei casi, prevedono l’eliminazione totale dei carboidrati e degli zuccheri. Ma è bene sapere che quando i risultati si raggiungono rapidamente non sono a lungo termine. Però dimagrire non è mai stato così facile se si seguono i giusti consigli non solo alimentari ma anche di comportamento.

I limiti delle diete drastiche si riflettono sui risultati

Una dieta ferrea e drastica restituisce risultati immediati, ma bisogna fare qualche precisazione. Se si segue un regime alimentare privo di carboidrati e zuccheri, ad esempio, si tenderà a stancarsi in fretta. Il corpo ha bisogno di equilibrio e proprio per questo non deve mancare alcun alimento. Anche se è necessario ridurre le porzioni. Sfatiamo anche il falso mito che dopo i 40 anni è più difficile perdere peso. Si dimagrisce a qualsiasi età, basta solo individuare il giusto regime alimentare.

Dimagrire non è mai stato così facile per chi segue questi 3 trucchi per mangiare meno più un consiglio

Il consiglio è sempre quello di farsi assistere nella perdita di peso da un nutrizionista o un dietista. Ma esistono 4 trucchi che si possono mettere in pratica quando si inizia il nuovo regime alimentare. Per riuscire a mangiare meno e per non cadere in tentazione che vanificherebbero gli sforzi che sono:

se si ha sempre fame è certamente più duro portare avanti una dieta. Proprio per questo è sempre meglio occupare il proprio tempo con cose importanti da fare. In questo modo di si distrarrà nei momenti in cui non si deve mangiare e lo stimolo passerà in fretta. Uscire per una passeggiata, dedicarsi al proprio hobby o praticare attività fisica potrebbero essere delle idee vincenti;

se, invece, la brutta abitudine è quella di sgranocchiare sempre qualcosa la soluzione potrebbe essere quella di non comprare “alimenti” proibiti. Ma se proprio non si può fare a meno di avere biscotti e merendine in casa il trucco è quello di posizionarli sul ripiano più alto della dispensa. Da una parte, quindi, saranno meno visibili, dall’altra meno raggiungibili. In questo modo si perderà in fretta interesse;

come dicevamo all’inizio per dimagrire serve mangiare bene ma anche meno. Se non si è in grado di ridurre le porzioni l’ideale sarebbe comprare piatti più piccoli. In questo modo si avrà la sensazione di mangiare la stessa quantità di cibo e ci si sentirà più sazi.

Ed infine un piccolo consiglio

La dieta non deve essere un periodo di rinunce assolute. Se si ha voglia di un cibo particolare è sempre meglio mangiarne un po’ per togliersi il desiderio piuttosto che privarsene. Se la voglia è di cioccolato, ad esempio, è meglio prenderne un quadratino ed assaporarlo a lungo e fino in fondo. In questo modo non si rimarrà con la voglia insoddisfatta e si potrà andare avanti nel proprio percorso.

